С 21 июня в Днепре для потребителей коммунального предприятия "Днепрводоканал" установлены новые тарифы.

Стоимость коммунальных услуг изменилась для многоквартирных и частных домов, учреждений, организаций и юридических лиц, а также субъектов хозяйствования в сфере централизованого водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Новые тарифы:

Для многоквартирных и частных домов, учреждений, организаций и юридических лиц

10,08 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоснабжение;

6,78 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоотведение;

Итого: 16,86 гривни (С НДС) за 1 куб. м — услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения

4,308 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоснабжение;

3,396 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоотведение.

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Отметим, что до 30 апреля были установлены такие тарифы:

9,072 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное снабжение холодной водой (с использованием внутридомовых систем);

5,976 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем);

Итого: 15,048 гривни (С НДС) за 1 куб. м — услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотведению (с использованием внутридомовых систем).

С 1 мая по 20 июня тарифы были следующие:

8,868 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоснабжение;

5,832 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоотведение;

Итого: 14,7 гривни (С НДС) за 1 куб. м — услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае заработал закон о коммерческом учете коммунальных услуг и новый базовый закон о ЖКУ. Тех, кто задерживает платежи, будут наказывать штрафами и отключением.

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