В Днепре подорожала вода: сколько нужно платить

Со среды, 5 февраля, для потребителей коммунального предприятия "Днепроводоканал" ввели новые тарифы на воду.

Об этом сообщили на странице КП "Днепроводоканал" в Facebook. Постановление о увеличении тарифов на воду приняли во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

С сегодняшнего дня для потребителей действуют такие тарифы:

На централизованное водоснабжение:

— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 5,196 грн за 1 куб. м (без НДС);

— потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (потребители, расположенные в многоквартирном жилом фонде) – 12,78 грн за 1 куб. м (с НДС);

В Днепре подорожала вода Укринформ

На централизованное водоотведение:

— потребителям, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения — 4,176 грн за 1 куб. м (без НДС);

— потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения (потребители, расположенные в многоквартирном жилом фонде) – 8,64 грн за 1 куб. м (без НДС).

Итого общий размер тарифа составляет 21,42 грн за 1 куб. м. (с НДС).

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ряде областей Украины решили повысить тарифы на холодную воду. Причиной этого является увеличение стоимости электроэнергии, а также рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram