В Днепре объявили победителя тендера на проект ВПП для аэропорта

В понедельник, 10 февраля, состоялся тендер на проектирование взлетно-посадочной полосы для аэропорта в Днепре. Победителем стала киевская компания "Институт Укрдорпроект".
По результатам проведенного аукциона самым выгодным оказалось предложение в размере 24,5 млн гривен. Об этом OBOZREVATEL стало известно в системе электронных закупок Prozorro.
Предложения других двух участников из Киева и Харькова были отклонены заказчиком из-за несоответствия представленных документов условиям закупки.
Аэропорт в Днепре
biz.liga.net
Весной 2020 года состоится второй крупный тендер по выбору застройщика. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в эфире 9 канала.
"Завершение тендера - важный шаг к началу большого строительства. Несколько месяцев уйдет на разработку и экспертизы документации, а уже летом 2020-го стартуют работы на взлетно-посадочной полосе", – рассказал Бондаренко.
Отметим, что новый аэропорт построят на условиях частно-государственного партнерства. На возведение ВПП государство выделило 1,2 млн грн. Завершить строительство планируют в 2022 году.
Ранее OBOZREVATEL писал, что тендерный комитет отклонил все предложения по проектированию аэропорта в Днепре.
Анастасия Галашева, Катерина Мацак
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал