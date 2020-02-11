В Днепре объявили победителя тендера на проект ВПП для аэропорта

В понедельник, 10 февраля, состоялся тендер на проектирование взлетно-посадочной полосы для аэропорта в Днепре. Победителем стала киевская компания "Институт Укрдорпроект".

По результатам проведенного аукциона самым выгодным оказалось предложение в размере 24,5 млн гривен. Об этом OBOZREVATEL стало известно в системе электронных закупок Prozorro.

Предложения других двух участников из Киева и Харькова были отклонены заказчиком из-за несоответствия представленных документов условиям закупки.

Аэропорт в Днепре biz.liga.net

Весной 2020 года состоится второй крупный тендер по выбору застройщика. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко в эфире 9 канала.

"Завершение тендера - важный шаг к началу большого строительства. Несколько месяцев уйдет на разработку и экспертизы документации, а уже летом 2020-го стартуют работы на взлетно-посадочной полосе", – рассказал Бондаренко.

Отметим, что новый аэропорт построят на условиях частно-государственного партнерства. На возведение ВПП государство выделило 1,2 млн грн. Завершить строительство планируют в 2022 году.

Ранее OBOZREVATEL писал, что тендерный комитет отклонил все предложения по проектированию аэропорта в Днепре.

Анастасия Галашева, Катерина Мацак

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