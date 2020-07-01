В Днепре объявили новые тарифы на газ

С 1 июля в Днепре изменились тарифы на распределение газа. Цена доставки выросла на 5 копеек.

Раньше цена за газ составляла 66 копеек/кубометр. Теперь новая цена 0,71 грн за один кубометр в месяц с НДС, сообщили в пресс-службе "Днепрогаза".

Стоимость услуги доставки газа будет рассчитываться индивидуально для каждого потребителя и зависит от обьемов потребления за весь "газовый год" с 1 октября по 30 сентября.