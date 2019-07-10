На Днепропетровщине опять подорожает вода: опубликованы тарифы

Коммунальное предприятие "Аульский водовод" опубликовало информацию о намерениях повысить тарифы на централизованое водоснабжение и водоотведение.

Сообщение об изменениях в тарифах на воду появилось на сайте КП ДОС "Аульский водовод".

Согласно новым расчетам, тариф на воду составит:

Для многоквартирных и частных домов, учреждений, организаций и юридических лиц

7,08 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоснабжение;

7,99 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоотведение;

Итого: 15,07 гривни (С НДС) за 1 куб. м — услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

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Для субъектов хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения

4,36 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоснабжение;

7,99 гривни (С НДС) за 1 куб. м — централизованное водоотведение;

Итого: 12,35 гривни (С НДС) за 1 куб. м — услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

Стоит отметить, что вода уже дорожала совсем недавно. Новые тарифы действуют с 1 июля 2019 года.

Предприятие планирует провести открытое обсуждение насчет подорожания воды. Сообщается, что основаниями для корректировки тарифов являются повышение цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы. А также в связи с изменениями в Налоговом кодексе Украине и ростом минимальной зарплаты.

"Аульский водовод" принимает замечания и предложения об изменении тарифов от всех желающих до 15 июля на почту: aulypriem@ukr.net.

Открытые обсуждения очередного повышения тарифов на воду пройдут 16 июля в 10:00 по адресу Днепропетровская область, Криничанский район, пгт Аулы, Комплекс зданий и сооружений N2, Актовый зал (2 этаж).

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