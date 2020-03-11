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11 марта • обновлено в 20:49
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Алина Рашевская

Уже по 27: в обменниках Днепра взлетел курс доллара

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В среду, 11 марта, в обменных пунктах Днепра курс доллара значительно вырос после сильного обвала.

Купить американскую валюту можно за 26,10 – 26,50 гривны. Продажа осуществляется по курсу 27,00 - 27,50 гривны за доллар, сообщает OBOZREVATEL.

В обменниках Днепра взлетел курс доллара

В обменниках Днепра взлетел курс доллара

Корреспондент. net

Курс евро также изменился: по сравнению со вчерашним днем, 10 марта, европейская валюта подорожала на 1 гривну 75 копеек максимум. Так, в обменных пунктах Днепра евро покупают по 29,70 – 30,80 гривны.

Уже по 27: в обменниках Днепра взлетел курс доллара
Уже по 27: в обменниках Днепра взлетел курс доллара
Уже по 27: в обменниках Днепра взлетел курс доллара
Уже по 27: в обменниках Днепра взлетел курс доллара

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Федеральная резервная система США из-за эпидемии коронавируса долларовые банкноты из Китая будет отправлять на карантин. Валюта, поступающая в Америку из Китая или других государств Азии, будет храниться в течение как минимум семи-десяти дней, прежде чем ее начнут обрабатывать.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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