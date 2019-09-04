Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с проверками на предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" в Днепропетровской области.

В частности, спецслужба решила осмотреть объекты коксохимического производства, передает пресс-служба ArcelorMittal.

СБУ вновь пришла с проверками на ArcelorMittal capital.ua

"Сегодня (3 сентября) Служба безопасности Украины снова пришла на наше предприятие. На этот раз для осмотра объектов коксохимического производства", – сказано в сообщении.

В состав группы проверяющих вошли 11 представителей СБУ, специалисты главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что СБУ отказала в участии в осмотре специалистов предприятия.

Проверяющие осматрели углеподготовительный, коксовый цехи, а также цехи улавливания и сероочистки коксохимического производства.

"Проверке подлежат 42 источника выбросов. На 18.30 завершена проверка только одного из них (началась примерно в 15.30). "ArcelorMittal Кривой Рог" следит за развитием событий и дополнительно проинформирует о результатах осмотра СБУ", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Действия спецслужбы проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра от 13 августа в рамках расследования уголовного дела по статье 441 (экоцид) Уголовного кодекса.

В то же время на предприятии не согласны с применяемой к нему трактовкой законодательства и Уголовного кодекса, и считают действия СБУ давлением на бизнес.

Вместе с тем компания готова обеспечить доступ для сотрудников спецслужбы и экологов, чтобы они могли осмотреть производственную территорию и получить необходимые пробы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 20 июля на "ArcelorMittal Кривой Рог" пришли сотрудники СБУ с обысками. В пресс-службе компании сообщили, что в их отношении открыто уголовное производство по факту экоцида. По словам исполняющего обязанности генерального директора "ArcelorMittal Кривой Рог" Александра Иванова, сотрудники СБУ обыскивали только что построенный и современный объект, а именно третью машину непрерывного литья заготовок.

Кроме того СБУ обвинила менеджемент "ArcelorMittal Кривой Рог" в небрежном использовании инвестиций его владельца Лакшми Миттала.

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