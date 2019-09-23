Напечатать ракету: в КБ "Южное" осваивают новейшую технологию

Специалисты государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" (Днепр) изготовили на 3D-принтере деталь ракетного двигателя.

Внедрение такой технологии в будущем позволит значительно упростить изготовление комплектующих, передает пресс-служба предприятия.

В Днепре напечатали деталь для ракеты на 3D-принтере uanews.kharkiv.ua

"Продолжая положительную тенденцию хороших новостей последнего времени об инновационных технологических сдвигах в ГП "КБ "Южное", хотим сообщить, что нашими специалистами разработана и изготовлена на 3D-принтере смесительная головка для жидкостного ракетного двигателя с дожигом генераторного газа, который работает на топливе "жидкий кислород-керосин", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в конструкции прототипа было 525 деталей, соединенных между собой 119 сваренными и 405 паяными швами, а новая конструкция объединяет в одной детали множество элементов, таких как тракты генераторного газа, керосина и пускового горючего.

В бюро сообщают, что цикл изготовления детали заметно сократился.

"Сейчас мы ведем подготовку смесителя к проведению испытаний", – пишет пресс-служба.

Новая технология позволит изготавливать детали двигателей без традиционного использования специфических и трудоемких технологий и поможет обеспечить конкурентоспособность и востребованность украинской продукции на мировом рынке за счет сокращения затрат и времени на изготовление.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в августе в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4". В бюро подчеркнули, что это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4", которая будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

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