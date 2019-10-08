Днепр потратит 90 млн гривень на уборку улиц

Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета договорился о закупке услуг по уборке улиц на общую сумму почти 90 миллионов гривень.

Договор о предоставлении услуг был заключен 4 октября. Об этом сказано в документации, опубликованной в системе публичных закупок ProZorro.

Горсовет потратит на уборку улиц почти 90 млн гривень (иллюстрация) Волинські новини

Победителем конкурса стало ООО "ІНКОМЕКО". Итоговая стоимость закупки - 89 926 291,34 гривень.

Договор предусматривает предоставление компанией-победителем услуг по уборке и очистке дорог, дорожек, скверов от мусора, грязи, льда и снега, посыпку их смесями от скольжения, присмотр за состоянием мостовых сооружений, содержание в порядке надземных и подземных переходов и прочее.

В описании закупаемых услуг на ProZorro указано, что они будут предоставляться в Шевченковском, Новокодакском, Соборном, Центральном, Чечеловском районах.

Оплата будет осуществляться из городского бюджета.

Ранее OBOZREVATEL писал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" 19 сентября поддержали законопроект "О публичных закупках", предусматривающий усовершенствование системы ProZorro. Проект закона содержит ряд нововведений – повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

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