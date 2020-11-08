"Загидовские активисты" в испуге удалили лживые посты о повышении квартплаты в Днепре

Пойманный за руку на откровенной лжи о повышении квартплаты в Днепре псевдоактивист Геннадий Бутенко, который всю ночь потратил на распространение в сети фейков, в испуге их удалил.

Ранее этот общественный деятель активно уговаривал голосовать за "Слуг народа" в Днепре. Теперь ратует за Загида Краснова, используя в качестве предвыборной агитации дезинформацию и фейки, передает "Наше Місто".

Всю ночь Геннадий Бутенко постил ложь по Фейсбук-группам Днепра. Когда понял, что его разоблачили, удалил свои посты. Но комментарии к ним остались.

Следует отметить, что горожане с самого начала отвечали Бутенко, что информация, которую он распространяет, не соответствует действительности. Но тот настаивал на своем и во всю переубеждал людей.

Напомним, в Днепре по соцсетям разгоняют лживую информацию о повышении тарифов на квартплату. Заммэра Днепра Михаил Лысенко заявил, что информация о повышении тарифов на квартплату, которую расплодили подручные Загида Краснова, является чистой воды фейком.