Чешская компания инвестирует в днепровский "Южмаш" 50 миллионов евро

Чешский концерн Witkowitz, который специализируется на изготовлении машиностроительного оборудования, планирует инвестировать в "Южмаш" более 50 млн евро для создания на его базе новых производственных мощностей.

Основной задачей сотрудничества является развитие новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Ориентировочный запуск производства планируется на конец 2020 года. К этому времени будет создано три отдельные производственные зоны. Кроме этого, планируется формирование торговой площадки авторизованного дилера концерна Witkowitz.

Проект предусматривает долгосрочное сотрудничество, в результате которого будут созданы авторизованные сервисные центры по обслуживанию локомотивов и дизельных двигателей, а также центр по капитальному ремонту вагонов и колесных пар. В дальнейших планах – завод по производству оборудования для изготовления водорода и центр по переоборудованию локомотивов.

"Для Южмаша сейчас очень важно получать новые заказы и участвовать в международных проектах. Последнее время завод был в критическом состоянии – сокращали штат сотрудников, не выплачивались зарплаты. Месяц назад Рада выделила 2 млрд грн, в том числе на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками завода. Но нужны же новые заказы", – поделилась на своей странице в Facebook советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на "Южмаше" собрались выпустить 5000 электробусов на 23 млрд гривен.