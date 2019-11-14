Бюджет Днепропетровской области: что будут финансировать

Важный вопрос в конце каждого бюджетного года - продолжение и завершение начатых проектов.

О том, куда будут направлены бюджетные средства - расскажет OBOZREVATEL.

Куда будут направлены бюджетные средства www.5.ua

Выборы в новых ОТГ, развитие образования и медицины, строительство спортивных объектов и ремонты в учреждениях культуры. За это и другое проголосовали депутаты бюджетной комиссии облсовета. Что касается конкретных цифр: 3 269 100 гривень из государственной субвенции направят на финансирование местных выборов ОТГ. В конце декабря этого года выборы пройдут в 8 общинах. Итак, в целом по области на 2019 создано 70 ОТГ, этот показатель является одним из самых высоких в Украине в рамках внедрения реформы децентрализации.

Для продолжения и завершения начатых строительных проектов депутаты планируют перераспределить и направить 76 622 000 гривень департамента капитального строительства облгосадминистрации на реформирование региональных систем здравоохранения. Все это - для реализации и развития проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

Развитие спорта

Развитие спорта - один из приоритетов работы областной власти. Как отметил на своей странице в Фейсбук председатель бюджетной комиссии Андрей Никоноров: "Активный и здоровый образ жизни нужно не только пропагандировать, важно дать возможность нашим детям заниматься спортом в любом уголке области". 6 347 400 грн - средства государственной субвенции, которые депутаты комиссии решили направить на строительство мультифункциональных площадок для занятий игровыми видами спорта.

Медицина

По финансированию медицины в области, депутаты проголосовали за выделение 28 699 200 грн департаменту здравоохранения ОГА. А именно: увеличены расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей (13 569 900 грн), проведение расчетов за услуги аренды санитарного автотранспорта (7 201 100 грн), завершение работ по подготовке к отопительному сезону, мероприятия по энергомодернизации и капитальный ремонт (1 080 600 грн), приобретение медицинского оборудования (3 730 000 грн), приобретение медикаментов и продуктов питания (3 110 000 грн).

Культурная сфера

Сфера культуры в области также не остался без внимания. В частности, были увеличены расходы на проведение ремонтов помещений универсальной научной библиотеки им. Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия, академии музыки им. Глинки, колледжа культуры и искусств (1 001 400 грн) и противопожарной защиты (460 000 грн).

Материальная помощь

Почти 3 000 000 гривень депутаты согласились направить на выплату материальной помощи незащищенным слоям населения и лицам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Образовательные учреждения

Департаменту образования и науки облгосадминистрации увеличены расходы учреждений образования на общую сумму 3 097 600 грн, в том числе на проведение капитальных ремонтов кровель, подвальных помещений, электросетей, систем отопления, корректировки ПСД, обследования зданий и тому подобное.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что "Слуга народа" приняла бюджет на 2020 год: главные новшества.

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