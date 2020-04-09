Городской глава Днепра Борис Филатов надел на памятник Александру Полю защитную маску.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Защитная маска в период пандемии коронавируса провисит на памятнике до конца карантина в Украине и должна послужить днепрянам напоминанием о том, что следует следить за своим здоровьем и носить индивидуальные средства защиты.

"Всем соблюдать правила карантина! Николаич приказал. А он всегда знал, что делать", –написал Филатов.

Трехслойную маску с символом Днепра изготовили специально. Она в 4 раза больше обычной. На памятник ее надевал лично Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филатов пообещал в ближайшее время учесть все просьбы жителей города – и предпринять максимально возможные меры для того, чтобы помочь людям пережить карантин.

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