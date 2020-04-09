Главная Новости
9 апреля • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

Филатов ярко напомнил днепрянам о защите во время пандемии. Видео

766
Читать материал на украинском

Городской глава Днепра Борис Филатов надел на памятник Александру Полю защитную маску.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Защитная маска в период пандемии коронавируса провисит на памятнике до конца карантина в Украине и должна послужить днепрянам напоминанием о том, что следует следить за своим здоровьем и носить индивидуальные средства защиты.

Даже памятники в масках! Филатов ярко напомнил днепрянам о защите во время пандемии

"Всем соблюдать правила карантина! Николаич приказал. А он всегда знал, что делать", –написал Филатов.

Трехслойную маску с символом Днепра изготовили специально. Она в 4 раза больше обычной. На памятник ее надевал лично Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филатов пообещал в ближайшее время учесть все просьбы жителей города – и предпринять максимально возможные меры для того, чтобы помочь людям пережить карантин.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги