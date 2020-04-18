"Давайте беречь традиции и друг друга": Филатов трогательно поздравил днепрян с Пасхой

Мэр Днепра Борис Филатов трогательно поздравил горожан с Пасхальными праздниками и призвал их соблюдать режим самоизоляции и праздновать Пасху дома. Открытки с поздравлениями от Филатова уже несколько дней днепряне находят в своих почтовых ящиках.

"Друзья! Великий Пост – это время взвесить свои поступки и упорядочить мысли. В этом году испытание карантином только усилило его духовную и физическую сущность. Давайте беречь традиции, наполняя их новым содержанием. Давайте оставаться людьми и поддерживать друг друга даже в самые сложные времена", - указано в тексте листовки.

Филатов призвал жителей Днепра провести праздники дома – и подчеркнул, что в современном мире достаточно средств связи, чтобы общаться с близкими, не подвергая их и себя угрозе заражения коронавирусной инфекцией.

"Давайте дарить ближним радость духовного единения, не прерывая карантинной самоизоляции. Берегите себя! Все обязательно будет хорошо!" - призвал Филатов.

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