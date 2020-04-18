Филатов расскажет о пасхальном карантине в Днепре на ТРК "Украина"

Днепр 16:00, 18.04.2020

Мэр Днепра Борис Филатов в субботу, 18 апреля, станет участником программы "Главная тема" на телеканале "Украина". Гости программы обсудят карантинные мероприятия на Пасхальные праздники.

В частности, Борис Филатов расскажет о том, как город готовится к поминальным дням, а также обратится к украинцам.

Начало программы "Главная тема" на телеканале "Украина" 18 апреля в 19:00.

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Днепр

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