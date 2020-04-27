"Сделаем их известными на всю страну!" Филатов рассказал о нарушениях на суде по делу мэра Покрова

Мэр Днепра Борис Филатов пришел в Красногвардейский районный суд города, чтобы поддержать своего коллегу – главу Покровского горсовета. Александру Шаповалу, задержанному несколькими днями ранее по подозрению в коррупции, сегодня, 27 апреля, определяли меру пресечения. О ходе заседания Филатов написал на своей странице в Фейсбук.

Борис Филатов nashemisto.dp.ua

Мэр Днепра резко раскритиковал нежелание прокуроров и судьи проводить заседание открыто. Решение определять меру пресечения без допуска в зал суда прессы и граждан Украины Филатов объясняет несостоятельностью открытого в отношении Шаповала дела.

"Мы с мэрами и представителями АМУ прямо сейчас на суде у Александра Шаповала. Прокурор просит не пускать прессу, боится за здоровье людей из-за эпидемии. Судья согласился… Как устаивать маски-шоу по всей стране, так у них со здоровьем все в порядке. А как открытый судебный процесс, предусмотренный Конституцией, так сразу бояться захворать. Это к вопросу о справедливости", - написал Филатов.

Филатов выложил фото из Красногвардейского районного суда Днепропетровска с подписью "Карантиним в коридоре" Facebook Бориса Филатова

В комментариях к посту он отметил, что угрозу заражения коронавирусом в суде, похоже, видят и в установке камер в зале заседаний: организовать трансляцию из суда также запретили.

Мэр Днепра также выложил документ, которым прокурор просит суд сделать заседание закрытым, ссылаясь на эпидемию, и требует для Шаповала ареста.

Он попросил максимально распространить свой пост, чтобы "сделать их известными на всю страну".

Как сообщают местные СМИ, кроме Бориса Филатова, поддержать Шаповала пришли и мэры других городов Днепропетровской области и не только.

"Со мной здесь также мэры Полтавы, Павлограда, Пятихаток, Вольногорска, а также исполнительный директор ассоциации городов Украины Александр Слобожан с коллективным мандатом от всех мэров городов Украины. Посмотрим, как удастся доказать суду, что сумма залога, которую указали правоохранительные органы, является несправедливой и не отвечает здравому смыслу", - заявил Филатов в комментарии порталу "Наше місто".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Филатов первым среди глав местного самоуправления выступил в защиту Шаповала от сфабрикованного, по его мнению, преследования. Позже он написал большое открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В обращении Филатов призвал главу государства остановить практику уголовного преследования своих политических оппонентов и давления на неугодных представителей местного самоуправления. А также напомнил Зеленскому о его главном предвыборном обещании: вернуть в Украину справедливость.

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