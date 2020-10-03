Филатов рассказал, как собирается сделать жизнь днепрян еще комфортнее

За последние пять лет в Днепре команде мэра Филатова удалось возродить дешевый муниципальный электротранспорт. Закуплено около сотни современных троллейбусов, обновляется трамвайный парк, а на смену тесным маршруткам пришли просторные автобусы большой пассажировместимости.

На ряду с этим для создания комфортной среды обитания также качественно меняют и внешний вид остановочных комплексов. Этим вопросом не занимались несколько десятилетий. До конца года в городе появится более 150 современных комплексов в едином стиле – удобных и безопасных.

"В транспортной сфере проделан большой объём работы. Разумеется, впереди ещё много предстоит сделать — в частности привести в порядок трамвайные пути. Если говорить об обновлении остановочных комплексов, то это не просто визуальная картинка. От этого зависят комфорт и безопасность людей", – рассказал Борис Филатов.

В Днепре меняют внешний вид остановочных комплексов

В Днепре меняют внешний вид остановочных комплексов

Он также добавил, что качественное улучшение жизни людей на местах является ключевым принципом партии "Пропозиция", одним из лидеров которой он является. Борис Филатов подчеркнул: "У "Пропозиции" есть четкий стратегический план по созданию комфортной комплексной экосистемы города. Здесь учтено всё – от безопасности до благоустройства. Так, с 2021 года запланирована установка 107 новых комплексов во всех районах города".

В Днепре меняют внешний вид остановочных комплексов Пресс-служба мэра Днепра

В Днепре меняют внешний вид остановочных комплексов Пресс-служба мэра Днепра

По словам представителя партии "Пропозиция" Игоря Маковцева, дизайн новых остановок в Днепре учитывает элементы безбарьерности, в них есть освещение, маршрутные карты, информационные табло, а также специальные столбцы-отбойники. Посадочные платформы на трамвайных остановках также устанавливают с подъемом, чтобы людям пожилого возраста было удобно заходить в вагоны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Бориса Филатова, за пять лет в Днепре провели системную работу по модернизации оборудования в котельных, а также восстановлению почти сотни километров городских сетей отопления и теплоснабжения.