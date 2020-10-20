Филатов призвал власть дать местному самоуправлению в Украине рычаги влияния

В Днепре проблему с выбросами маслоэкстракционного завода "Потоки" городской власти во главе с мэром и одним из лидеров партии "Пропозиція" Борисом Филатовым удалось решить благодаря прямым переговорам с собственником предприятия, на которое жаловались сотни жителей близлежащих жилмассивов.

Город заключил с предприятием меморандум, согласно которому на производстве были установлены фильтры тонкой очистки. Филатов убежден, что изменение экологической ситуации – это ежедневный диалог и реальные инструменты в руках местного самоуправления. Люди сами должны принимать решения о работе предприятий в регионе, какой уровень загрязнения воздуха или уровень шума допустим в конкретном населенном пункте.

"Разрешение на выбросы дают в киевских министерствах, а дышат этим жители крупных городов. На "Потоках" мы убедились, что фильтры установлены. Остались вопросы с мелкими недоработками, но все убедились – руководство предприятия идет навстречу активистам, дает возможность ознакомиться с технической документацией и проводить в любое время контрольные замеры", – сказал Филатов во время визита на завод 20 октября.

Филатов на заводе "Потоки"

Филатов на заводе "Потоки"

Он также подчеркнул, что системные ремонты и благоустройство микрорайонов не могут примирять людей с экологическими проблемами, которые влияют на их здоровье.

При этом местное управление по всей стране лишено рычагов влияния на крупные промышленные предприятия. О том, что центральная власть должна передать городам экологический контроль и другие полномочия влияния на улучшение качества жизни людей на местах, Филатов заявлял неоднократно.

Филатов на заводе "Потоки"

Филатов на заводе "Потоки"

Мэр Днепра также добавил, что даже в отсутствие у города реальных полномочий, он ведет переговоры с собственниками городских заводов на предмет экопереоснащения производств. Филатов убежден, что необходимо находить компромиссы с предприятиями. Ведь, если остановить заводы, например, в Кривом Роге – город умрет.

Он также поблагодарил предпринимателей, которые слышат и идут на диалог с местным самоуправлением.

Филатов на заводе "Потоки"