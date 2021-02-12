Филатов: предоставление качественных медицинских услуг для днепрян будет оставаться приоритетом

В Днепре продолжают качественное переформатирование единого медицинского пространства. В лечебных учреждениях по всему городу системно обновляют первые этажи и входные группы – ведь это ключевые места, где для людей создают возможность удобного доступа в регистратуру и зоны, где можно оставить детские коляски.

Как отметил мэр Днепра Борис Филатов, создание комфортных условий и предоставление качественных медицинских услуг для днепрян будут оставаться приоритетом для власти.

"У нас есть единый стандарт создания медицинского пространства. Мы продолжаем ремонты и будут делать это в дальнейшем – по всему городу. Как закончим обновление первых этажей, возьмемся за другие", – сказал Филатов.

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2

Главное правило реконструкций – учет безбарьерности и условий для комфорта врачей и пациентов. По такому принципу отремонтировали амбулаторию центра первичной медико-санитарной помощи № 2, где обслуживают почти 30 тысяч жителей Шевченковского района.

"Я в этом районе живу 50 лет. Сейчас центр перевоплотили кардинально. Ранее вид был потрескавшийся и избитый. Сейчас все в светлых тонах, красивые коридоры. Удобно приходить к семейному врачу. Филатов – наш дорогой мэр", – делится днепрянка Людмила Иваненко.

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2

В амбулатории утеплили фасад, отныне здесь также есть функциональный пандус и тактильные отметки. Чтобы всем было удобно добраться медцентра, на подходе к нему также сделали удобный тротуар.

"Это очень правильно, потому что с детской коляской порой не пройдешь", – одобряет работы горожанка Анастасия.

Сверхважные как для врачей, так и для пациентов – отремонтированные кабинеты. Во время ремонта привели в порядок также пункт прививок, манипуляционный кабинет и санитарную комнату. Семейный врач Инна Мануйлова работает здесь год. На рабочем месте она проводит около десяти часов в день, поэтому сейчас очень радуется новым условиям.

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2

"Видим большие изменения. Работать стало приятно и просто – очень уютно. Есть возможность обследовать каждого пациента, ведь мы имеем все необходимое. Также коридоры и вход стали доступными для маломобильных групп", – отметила врач.

Горожанка Татьяна Горелова пришла в медцентр вместе с сыном Ильей. Женщина уверена: ремонт сделали на высоком уровне.

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2

"Мы обслуживаемся здесь уже не первый год. То, что было до, и то, что сейчас – просто супер. Ощущение – будто в частной клинике. Переступаешь порог, и нет такой, знаете, угнетения. Мы ждали таких перевоплощений и теперь очень довольны", – замечает Татьяна.

После капитального ремонта решили и застарелую проблему с осадкой и коммуникациями. Ведь здание медцентра возвели еще в 50-х годах прошлого века на так называемом ленточном фундаменте.

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2

В Днепре отремонтировали амбулаторию медцентра № 2