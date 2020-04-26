Филатов потребовал у Зеленского справедливости вместо политических репрессий

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к президенту Украины с требованием исполнить предвыборные обещания и стать гарантом справедливости в государстве. Пока же, по мнению Филатова, Украина наблюдает лишь расправу над политическими оппонентами в турборежиме.

Мощное обращение к Зеленскому Филатов опубликовал на своей странице в Фейсбук.

По словам мера Днепра, поводом для обращения стало задержание его коллеги, мэра Покровска Александра Шаповала. Его арест Филатов считает необоснованным и несправедливым.

"Главное, что вы нам всем обещали - это справедливость. Могу ли я задать вам, господин президент, только один вопрос: "Скажите, а разве справедливо, когда за человека, который якобы украл 1,3 миллиона гривен, прокуратура просит залог в 17 миллионов?" Нет, нет, конечно, вы не влияете на правоохранительные органы и новый Генеральный прокурор, в отличие от предшественника, уж точно не "ваш человек". Но просто скажите: "Это справедливо?" Или Александр Шаповал, который никого не убил и не изнасиловал, должен сидеть за решёткой, только потому, что ему влупили неподъёмный залог, перед которым требовали неподъёмный откат?", - спрашивает Филатов.

По мнению мэра Днепра, особенно несвоевременно устраивать расправы над неугодными во время карантина.

"Разве справедливо, когда вся страна на карантине, но только две ветви власти его не соблюдают? Местное самоуправление и силовики. Одни борются с эпидемией, а другие - ваши опричники, так называемые "псы государевы", - сутками рыщут в поисках свежей крови. И коронавирус им не помеха. Вы за справедливость? Так объявите своим "псам" карантин. Хотя бы до конца эпидемии", - эмоционально заявил Филатов.

По мнению мэра Днепра, в Украине появляется практика устранять неугодных с помощью уголовных дел.

"Скажите, когда уже закончатся бесконечные уголовные дела? Против мэров. Против местных депутатов. Общественных активистов. Политических оппонентов. А особенно против веселых тётенек, которые по-смешному угрожают вам в Ютубе, а по итогу, подлецы в погонах ищут у них в детских кроватях водяные пистолет", - спрашивает Филатов.

"Поверьте, у меня давние мировоззренческие разногласия с мэрами Одессы и Харькова, но хотелось бы понять, а когда закончатся их бесконечные уголовные дела, которые годами переходят в наследство от одного президента к следующему? И скажите, новые "пидозры" в карантин - это разве справедливо?", - добавляет он.

Надуманные уголовные дела возбуждаются, по словам Филатова, против представителей местного самоуправления по всей стране.

"В Киеве гоняют замов Кличко, в Виннице СБУ (!) ищет в мэрии (!!) украденную соль (!!!). Или у нас уже все хорошо в стране с госбезопасностью, что надо спецслужбе солью заниматься? Львов, Сумы, Полтава, Покров, Черкассы, Конотоп... Владимир Александрович, неужели каждое утро ваши аппаратчики не кладут вам на стол сводки о том, что в Украине уголовные дела штампуются пачками? В вашем знаменитом турборежиме. В карантин. Что та неуправляемая свора, которую Вы так красиво обещали реформировать и привести в чувства, сегодня объединила против себя всех: от запада до востока, от миллионного города до маленького посёлка, от "крепкого хозяйственника" до добровольца. Против лжи, преследований и репрессий. Знаете, Владимир Александрович, нынче по всему миру из-за эпидемии народ из тюрем выпускают, а у нас в Украине, наоборот, пакуют", - заявил Филатов.

Он призвал Зеленского остановить репрессии против местного самоуправления.

"Сегодня местное самоуправление вам не враг, а, наоборот, оно для Вас спасение.

Делегируйте местной власти все самые сложные вопросы по созданию достойной жизни в городах, посёлках и сёлах. Запретите огромной армии вороватых и неумных чиновников, прокуроров и силовиков, плодившихся в стране десятками лет, царствовать в регионах с мандатом от центральной власти. Сделайте так, чтобы, наконец, в Украине возникло настоящее, а не "картонное" местное самоуправление. С ресурсами, полномочиями и ответственностью. А сами займитесь обороной страны от агрессора, международной политикой и экономикой", - призвал президента мэр Днепра.