Филатов показал, как в Днепре обустраивают зоны отдыха в микрорайонах

В Днепре продолжают обновление микрорайонов и зон отдыха, где живет наибольшее количество человек. Мэр города и один из лидеров партии "Пропозиция" подчеркнул, что сделано много, но ещё больше работы – впереди, передает Наше місто. – Поэтому дальнейшее благоустройство города – часть стратегического плана политсилы по созданию комплексной и комфортной экосистемы Днепра.

Сейчас во всех районах идут первые с момента их постройки масштабные ремонты внутриквартальных дорог и тротуаров. Уличное освещение в городе восстановлено практически на всех улицах, впервые за долгие годы устанавливаются новые светофорные объекты, а на переходах – островки безопасности. По городу обновили уже более сотни остановок общественного транспорта, на ключевых магистралях — Набережная Победы и Набережная Заводская – поставлены колесоотбойные брусы.

По просп. Петра Калнышевского, 12 и 24 реконструируют так называемые "карманы". Это — территории между здешними пятиэтажками, которые проектировались как ближайшие зоны отдыха для жителей, но в течение последних десятилетий они находились в запущенном состоянии.

"Мы системно подходим к вопросам благоустройства, чтобы обеспечить комфорт и безопасность людям там, где они живут. При этом важно, чтобы люди сознательно относились к этой (и всем другим) зоне отдыха. Поскольку сделано это не за деньги Филатова, а за счет самих горожан, налогоплательщиков", — сказал Борис Филатов.

По словам представителя партии "Пропозиция" Сергея Пустового, здесь обустраивают лавочки, детскую площадку, устанавливают урны. На тротуарах – бетонные плиты, газоны оснащены системой автоматического полива. Новое уличное освещение, неоновая подсветка и зона для парковки.

Также, начиная с 2021 года, согласно стратегическому плану развития Днепра, во всех районах города будут установлены более тысячи дождеприёмников и люков, обновят лавочки, урны для мусора, оцинкованные ограждения и поставят антипарковочные столбики.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 13 октября, в Днепре на 100 деревьев стало больше. Их высадили слушатели социального проекта "Университет третьего возраста" в пределах городской комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов, и декадника #Дніпро_квітучий.