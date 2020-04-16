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16 апреля • обновлено в 16:35
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Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре

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Мэр Днепра Борис Филатов отчитался о ремонтных работах на городских дорогах и во многоквартирных домах. Несмотря на карантин, запланированные работы ведутся в полном объеме.

"Будете удивлены чистоте и порядку в городе", – пообещал Филатов в посте с еженедельным отчетом на своей странице в Фейсбук.

"Будете удивлены": Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре

"Хочу начать с главного. Город живет, город не впал в оцепенение. Когда многие из вас выйдут из своих квартир, то будут удивлены чистоте, порядку и большому количеству сделанных работ. Продолжаются ремонты дорог, в первую очередь, внутриквартальных. Дворы готовы уже на 20 адресах. В ближайшее время, после окончания работ на Универсальной, строительная техника перейдет во дворы на соседних улицах. Заканчивается ремонт улицы Космонавта Волкова и дворов на улице Гладкова. Со следующей недели приступаем также к ремонту одного из основных проездов на жилмассиве Мирный – улицы Адмиральской", – перечислил Филатов.

"Будете удивлены": Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре

Пользуясь возможностью работать, не мешая горожанам, коммунальные службы также активно взялись за восстановление уличного освещения, очистку дождеприемников, нанесение дорожной разметки, установку антивандальных люков.

"Будете удивлены": Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре

"Продолжается установка почти четырехкилометрового колесоотбойного бруса от ул. Космической до Мерефо-Херсонского моста. Также на финишной прямой капитальный ремонт теперь уже пешеходной улицы Короленко. Закончены ремонты крыш в домах по улицам: Суворова, 29А, Староказацкая, 9, Воскресенская, 27, бульвар Батальона "Днепр", 1А, Шмидта, 9, Пастера, 12, 16, Караваева, 62, 35, Новошкольная, 78, 76, Строителей, 5Б, просп. Героев, 18А, 12 (подъезды 3 и 4), 18, В. Мерзленко, 5, Боброва, 28, Громова, 3, Грушевского, 20, просп. Слобожанский, 87", – написал мэр Днепра.

"Будете удивлены": Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре
"Будете удивлены": Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре

"Также капитальный ремонт и замена лифтов сделаны по адресам: ж/м Тополь-1, 18, корп. 3, подъезд 1, ул. Осенняя, 13Б (подъезд 2), 13 (подъезд 4). Новые подъемники установили в зданиях больниц на улицах Философская, 62, Шмидта, 26", – добавил он.

Позитивно, по словам Филатова, карантин отобразился и на состоянии метрополитена в Днепре.

"После того, как на период карантина остановили метро, в тоннеле подземки отремонтировали один из стрелочных переводов, который давно нуждался в капитальном ремонте. Управились за три дня, в то время как при оживленном трафике на это ушел бы месяц", – написал он.

Также, по словам мэра Днепра, во время карантина город взялся за капитальный ремонт школ и детсадов.

"Пока дети не посещают занятия, в восемнадцати учебных заведениях продолжаются капитальные ремонты столовых, крыш и спортзалов. Речь идет о школах №№ 137, 99, 139, 147, 138, 143, 67, 135, 96, 46, 130, 39, 15, 88, 118, 121, 76 и детском саду № 164. Продолжается капитальный ремонт спортивной школы №3", – перечислил Филатов.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
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