Филатов отчитался о ремонтах дорог и домов в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов отчитался о ремонтных работах на городских дорогах и во многоквартирных домах. Несмотря на карантин, запланированные работы ведутся в полном объеме.

"Будете удивлены чистоте и порядку в городе", – пообещал Филатов в посте с еженедельным отчетом на своей странице в Фейсбук.

"Хочу начать с главного. Город живет, город не впал в оцепенение. Когда многие из вас выйдут из своих квартир, то будут удивлены чистоте, порядку и большому количеству сделанных работ. Продолжаются ремонты дорог, в первую очередь, внутриквартальных. Дворы готовы уже на 20 адресах. В ближайшее время, после окончания работ на Универсальной, строительная техника перейдет во дворы на соседних улицах. Заканчивается ремонт улицы Космонавта Волкова и дворов на улице Гладкова. Со следующей недели приступаем также к ремонту одного из основных проездов на жилмассиве Мирный – улицы Адмиральской", – перечислил Филатов.

Пользуясь возможностью работать, не мешая горожанам, коммунальные службы также активно взялись за восстановление уличного освещения, очистку дождеприемников, нанесение дорожной разметки, установку антивандальных люков.

"Продолжается установка почти четырехкилометрового колесоотбойного бруса от ул. Космической до Мерефо-Херсонского моста. Также на финишной прямой капитальный ремонт теперь уже пешеходной улицы Короленко. Закончены ремонты крыш в домах по улицам: Суворова, 29А, Староказацкая, 9, Воскресенская, 27, бульвар Батальона "Днепр", 1А, Шмидта, 9, Пастера, 12, 16, Караваева, 62, 35, Новошкольная, 78, 76, Строителей, 5Б, просп. Героев, 18А, 12 (подъезды 3 и 4), 18, В. Мерзленко, 5, Боброва, 28, Громова, 3, Грушевского, 20, просп. Слобожанский, 87", – написал мэр Днепра.

"Также капитальный ремонт и замена лифтов сделаны по адресам: ж/м Тополь-1, 18, корп. 3, подъезд 1, ул. Осенняя, 13Б (подъезд 2), 13 (подъезд 4). Новые подъемники установили в зданиях больниц на улицах Философская, 62, Шмидта, 26", – добавил он.

Позитивно, по словам Филатова, карантин отобразился и на состоянии метрополитена в Днепре.

"После того, как на период карантина остановили метро, в тоннеле подземки отремонтировали один из стрелочных переводов, который давно нуждался в капитальном ремонте. Управились за три дня, в то время как при оживленном трафике на это ушел бы месяц", – написал он.

Также, по словам мэра Днепра, во время карантина город взялся за капитальный ремонт школ и детсадов.

"Пока дети не посещают занятия, в восемнадцати учебных заведениях продолжаются капитальные ремонты столовых, крыш и спортзалов. Речь идет о школах №№ 137, 99, 139, 147, 138, 143, 67, 135, 96, 46, 130, 39, 15, 88, 118, 121, 76 и детском саду № 164. Продолжается капитальный ремонт спортивной школы №3", – перечислил Филатов.

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