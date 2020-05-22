Главная Новости
22 мая • обновлено в 10:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

Филатов обвинил "Слуг народа" в срыве ПЦР-диагностики на коронавирус: это преступление

Читать материал на украинском

В Днепре депутаты от “Слуги Народа” намеренно срывают работу лабораторных центров, делающих ПЦР-диагностику. Мэр Днепра Борис Филатов назвал их действия диверсией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Кто следит за моей бурной деятельностью, тот знает, что я всегда называю вещи своими именами, но, при этом, стараюсь оставаться справедливым. Наверное, уж кого, кого, а меня трудно назвать симпатиком центральной власти и, в особенности, главного санитарного врача Виктора Ляшко, с которым я неоднократно спорил в телеэфирах на всю страну. Тем не менее, то, что сегодня устроили часть "зелёных" депутатов ВР вокруг лабораторных центров, делающих ПЦР-диагностику, трудно не назвать диверсией", - написал Филатов.

"Бродячее шапито сорвало диагностику на коронавирус": Филатов выдвинул серьезное обвинение против "Слуг народа"
"Бродячее шапито сорвало диагностику на коронавирус": Филатов выдвинул серьезное обвинение против "Слуг народа"
"Бродячее шапито сорвало диагностику на коронавирус": Филатов выдвинул серьезное обвинение против "Слуг народа"

По словам мэра Днепра, "диверсия" продолжается и на местном уровне. Городские депутаты от президентской политсилы взялись забрасывать полицию и прокуратуру жалобами на тех, кто проводит ПЦР-тесты.

"В Днепре депутатское бродячее шапито, получившее свои мандаты из рук оболваненных избирателей лишь волей случая, фактически остановило диагностику на коронавирус. Бездарные бадминтонисты, "мамалюбитскорость", выкормыши олигархов и прочие ноунеймы, развлекаются тем, что травят на людей, делающих анализы и диагностику… полицию и прокуратуру. И мало того, что они занимаются такими подлостями. Они ещё и публично этим хвастаются, обвиняя Виктора Ляшко и его подчинённых во всех смертных грехах!" - эмоционально написал Филатов.

Озвучил политик и истинные, по его мнению, причины подобного поведения части депутатского корпуса.

"Самое противное, что половина города знает, в чём причина происходящего безумия. Дело в том, что по Днепру давно и упорно ходят слухи, будто некоторое количество областных чиновников поймали "корону", но обиделись из-за того, что этот факт не удалось скрыть от прессы. И посему они решили, что против них существует заговор, цитирую бред воспалённого начальничьего воображения: "с целью устранения их от управленческой деятельности", - подчеркнул он.

Филатов назвал действия "Слуг народа" по блокированию диагностики во время эпидемии преступлением.

"Зелёные попугаи, отложите в сторону (хотя бы на время эпидемии ), свои дурацкие телеграмм-каналы, а также перестаньте писать доносы дяде-милиционеру на собственных (!) же коллег из "партии власти". Ибо во время эпидемии парализовать работу лабораторий - это не просто несусветная глупость. Это - преступление. А, как по мне, но смотреть на этот паноптикум убежденных в своей неотразимости идиотов, набранных в парламент по объявлениям на заборах, уже просто невыносимо”, — резюмировал Филатов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Тема
Коронавирус
Персона
Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Теги
тесты Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
7
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Днепр

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги