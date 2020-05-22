Филатов обвинил "Слуг народа" в срыве ПЦР-диагностики на коронавирус: это преступление

В Днепре депутаты от “Слуги Народа” намеренно срывают работу лабораторных центров, делающих ПЦР-диагностику. Мэр Днепра Борис Филатов назвал их действия диверсией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Кто следит за моей бурной деятельностью, тот знает, что я всегда называю вещи своими именами, но, при этом, стараюсь оставаться справедливым. Наверное, уж кого, кого, а меня трудно назвать симпатиком центральной власти и, в особенности, главного санитарного врача Виктора Ляшко, с которым я неоднократно спорил в телеэфирах на всю страну. Тем не менее, то, что сегодня устроили часть "зелёных" депутатов ВР вокруг лабораторных центров, делающих ПЦР-диагностику, трудно не назвать диверсией", - написал Филатов.

По словам мэра Днепра, "диверсия" продолжается и на местном уровне. Городские депутаты от президентской политсилы взялись забрасывать полицию и прокуратуру жалобами на тех, кто проводит ПЦР-тесты.

"В Днепре депутатское бродячее шапито, получившее свои мандаты из рук оболваненных избирателей лишь волей случая, фактически остановило диагностику на коронавирус. Бездарные бадминтонисты, "мамалюбитскорость", выкормыши олигархов и прочие ноунеймы, развлекаются тем, что травят на людей, делающих анализы и диагностику… полицию и прокуратуру. И мало того, что они занимаются такими подлостями. Они ещё и публично этим хвастаются, обвиняя Виктора Ляшко и его подчинённых во всех смертных грехах!" - эмоционально написал Филатов.

Озвучил политик и истинные, по его мнению, причины подобного поведения части депутатского корпуса.

"Самое противное, что половина города знает, в чём причина происходящего безумия. Дело в том, что по Днепру давно и упорно ходят слухи, будто некоторое количество областных чиновников поймали "корону", но обиделись из-за того, что этот факт не удалось скрыть от прессы. И посему они решили, что против них существует заговор, цитирую бред воспалённого начальничьего воображения: "с целью устранения их от управленческой деятельности", - подчеркнул он.

Филатов назвал действия "Слуг народа" по блокированию диагностики во время эпидемии преступлением.

"Зелёные попугаи, отложите в сторону (хотя бы на время эпидемии ), свои дурацкие телеграмм-каналы, а также перестаньте писать доносы дяде-милиционеру на собственных (!) же коллег из "партии власти". Ибо во время эпидемии парализовать работу лабораторий - это не просто несусветная глупость. Это - преступление. А, как по мне, но смотреть на этот паноптикум убежденных в своей неотразимости идиотов, набранных в парламент по объявлениям на заборах, уже просто невыносимо”, — резюмировал Филатов.

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