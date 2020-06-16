Филатов обратился к Шмыгалю из-за строительства метро в Днепре: тот согласился помочь

Мер Днепра Борис Филатов заявил, что строительство метро в городе заморожено из-за того, что власти не дают разрешения турецкому подрядчику производить там взрывы.

Об этом он сообщил во время эфира программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, обращаясь за поддержкой к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Кабмин в своей программе много говорит о "Большой стройке", о создании рабочих мест, поэтому я бы хотел рассказать, наверное, о самой большой стройке в стране. Это стройка метро в Днепре. При чем в общественном сознании формируется мнение, что эта стройка горсовета, хотя это деньги ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития. – Ред.), хотя это крупнейший турецкий подрядчик, которого банк выбрал на международном конкурсе, хотя это польский инженер, а горсовет выступает просто пассивным заказчиком", – рассказал Филатов.

Он добавил, что стройка заморожена уже год, так как подрядчик не может получить разрешение на взрывы в метро.

"Однако о какой "Большой стройке" мы можем говорить, если самый крупный инвестиционный проект уже год стоит", – подчеркнул мер Днепра.

В свою очередь Шмыгаль отметил, что готов посодействовать в этом деле, однако только в рамках своей компетенции и полномочий.

"Все, что в границах компетенции Кабинета министров, мы готовы сделать. Мы не раз с вами общались. Профильные министерства имеют соответствующие поручения разобраться. Я так же готов прилюдно показать, где и как происходят все процессы. Давайте вместе посмотрим, почему и кто не выдает. Если есть виноватые лица, которые умышленно затягивают эти вещи, то они должны быть уволены и притянуты к ответственности. Возможно, там есть какие-то разногласия с действующим законодательством. Давайте вместе посмотрим", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, 11 июня 2013 года Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение между ЕБРР и Украиной о завершении строительства метро в Днепре.

В июле 2013 года стало известно, что строительство метро будет активизировано в первой половине 2014 года. Однако закон о ратификации кредита ЕБРР был подписан только 19 сентября 2014 года президентом Петром Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное управление Гоструда в Днепропетровской области заблокировало строительство метрополитена в Днепре.