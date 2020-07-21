Филатов назвал дату начала строительства аэропорта в Днепре и указал на вопиющие нарушения

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что строительство нового аэропорта в городе начнется не раньше поздней весны 2022 года. Также он рассказал о вопиющих нарушениях госучреждений во время подготовки к строительству.

Так, по данным Филатова, Государственное предприятие "Фининпро" только сейчас выдало задание на проектирование взлетно-посадочной полосы. Согласно договору, проектирование занимает 100 дней. Кроме того, он отметил, что для начала строительства отсутствует множество необходимых процедур: выкуп земли, договор о совместной деятельности между государственными органами и инвестором, который будет строить терминал, схема электроснабжения объекта, градостроительный расчет и т.д.

Он рассказал, что по состоянию на 1 июля на реализацию проекта потрачено всего 6,5 миллионов гривен.

"Год назад господин Зеленский обещал начать строительство, но профессионалы у власти успели освоить только жалкие копейки на перекладывание бумаги из стопки в стопку. Так, например, торги на определение разработчика ПСД (проектно-сметная документации) отменяли три раза! Только 6 марта по результатам торгов был подписан договор с институт "Укрдорпроект" на проектирование ВПП. А теперь вишенка на торте! Этот "институт" – компания, входящая в орбиту "Альткома", известной дорожной корпорации с донецкими корнями, славящаяся срывом сроков по всем стройкам, которая она ведет с 2014 года. Да, да, именно та компания, которую пресса обвиняла в связях с Азаровым и которая сейчас проходит в скандале с господином Новаком", – написал Филатов.

Мэр Днепра отметил, что в лучшем, фантастическом случае, проект на строительство полосы в аэропорту Днепра может быть готов лишь к началу ноября.

"После чего необходимо несколько месяцев на экспертизу этого сложного проекта, плюс минимум месяц на составление тендерной документации уже непосредственно на само строительство и еще несколько месяцев на саму процедуру торгов, которая, судя по имеющейся у киевских чиновников динамики, закончится к ноябрю 2021", – написал Филатов.

Начинать строительные работы, по его мнению, тем более по бетону, зимой не имеет никакого смысла.

"Соответственно, если нам очень повезет, то строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра начнется не раньше поздней весны 2022 года. А компания-инвестор Александра Ярославского отказывается строить новый терминал раньше, чем начнется строительство ВПП", – отметил Филатов.