Филатов: 5% -й барьер на местных выборах нарушает конституционные права граждан

Ограничения для региональных политических проектов, в том числе 5% барьером на местных выборах, станет нарушением конституционных прав граждан. Те, кто придумывает и вбрасывает эту идею в политическую повестку дня, должны понимать, что они лишают людей права избирать и быть избранными. Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Парламентские партии в кулуарах живо обсуждают историю о том, каким образом на местных выборах не дать возможности региональным политическим проектам принять в них участие. Выдумывают разное, в частности, об ограничении проходного барьера 5% или двумя третями, или через залог. Я могу сказать, что такие вещи по своей сути антиконституционны", - сказал Филатов.

Такое мнение мэра Днепра поддержал также глава Львова Андрей Садовый.

"Если нынешняя власть будет думать "а какой бы закон такой принять, чтобы создать проблемы", то это глупо. Надо думать, какие законы принять, чтобы объединить Украину", – убежден мэр Львова.

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