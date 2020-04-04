"Эпидемия – это математика и логистика": Филатов рассказал, как Днепр подготовился к коронавирусу

Карантин – вынужденые, однако необходимые меры. Самое главное сейчас – избежать экспоненциального взрыва заболеваемости на коронавирус.

"Ситуация сейчас контролируется. Мы следим за этим, однако невозможно сказать, сколько инфицированных ходит по улицам. В нынешней ситуации лучше пожалеть, однако сделать, чем жалеть, что не сделал" – сказал Борис Филатов в эфире ток-шоу на телеканале "ZIK" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

Борис Филатов

Отвечая на вопрос о выкопанных на городских кладбищах могилах под возможные захоронения умерших от коронавируса, Борис Филатов отметил, что это делалось не для пиара или запугивания.

Зато Днепр системно готовится к разным сценариям развития ситуации. Так, еще в конце февраля город первым в стране выделил на противодействие эпидемии коронавируса 98 млн грн. Сейчас в Днепре определены три опорные больницы для приема пациентов с COVID-19. Это – лечебные учреждения № 21, № 8 и № 16. Их обеспечивать лекарствами и медицинским оборудованием. Также для полевых госпиталей покупают кровати, матрасы и ищут все необходимое.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Борис Филатов заверил, что в случае наихудшего сценария эпидемии и карантина мэрия Днепра может свернуть программы по благоустройству и перенаправить средства на материальную поддержку наиболее уязвимых категорий жителей.

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