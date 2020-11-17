Экс-ректор медакадемии рассказала о пользе 'Университета третьего возраста' в Днепре

Экс-ректор Днепропетровского государственного медицинского института, член-корреспондент Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины Людмила Усенко позитивно оценила работу "Университета третьего возраста, открытого по инициативе Бориса Филатова.

Как она рассказала в интервью "Днепровской панораме", такой инновационный проект – единственный в Украине, финансируемый за счет средств городского бюджета.

"В Днепре, как и во всем мире, увеличивается количество пожилых людей. Они выбывают из сферы деятельности, имеют в быту большие трудности. Все это ложится на плечи семьи и социальных служб", – пояснила она.

По словам Усенко, обеспечиваемая городской властью социальная активность пожилых людей самым позитивным образом сказывается на их здоровье.

"Как медик я интересовалась тем, как быстро меняются познавательные функции. И вот я в руках держу методические рекомендации, которые были подготовлены на основании этих исследований. Выяснилось, что слушатели Университета третьего возраста, получая новые знания и имея возможность общения, даже через два года сохраняли качество когнитивных функций на прежнем уровне. А такие функции, как память и внимание, даже имели тенденцию к улучшению. Это позволяет продлить функциональную самостоятельность людей пожилого возраста", – уверена член-корреспондент НАН Украины.

Другими словами, они гораздо дольше могут оставаться самостоятельными даже в решении бытовых вопросов.

Людмила Усенко читает лекции в Университете третьего возраста по своему профилю, а также сама является "студентом".

"Почти в каждом учебном заведении есть эти подразделения. И человек может выбрать по своему интересу и желанию. Я преподаю на тех курсах, которые есть при нашей медакадемии. А также сама посещала секцию компьютерной грамотности для того, чтобы повысить свои знания в этом разделе", – призналась Усенко.

Она позитивно оценила инициативу Филатова по организации оздоровления пенсионеров города в муниципальном лагере "Золотой Век".

"Поддержать людей пожилого возраста – это не только благородное, но и очень полезное дело. Пенсионеры нуждаются во внимании. Муниципальные лагеря – это пять дней, когда человек может чувствовать заботу о себе, тепло окружающих. А также может знакомиться, заводить новых друзей. Жизнь становится интереснее", – подчеркнула она

Напомним, что Людмила Усенко является одним из авторитетнейших работников сферы здравоохранения Украины. Уроженка Днепропетровщины, она начала свою карьеру анестезиолога в областной больнице имени Мечникова в 1958 году. В активе Людмилы Васильевны более 600 научных работ, включая 14 монографий и 12 учебников по медицине. Она является заслуженным деятелем науки УССР (1984 год) и лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники (2000 год).