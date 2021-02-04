Экс-главу ДнепрОГА Вилкула обвинили в рейдерстве: СМИ раскрыли подробности

Владелец агрохолдинга Ристон, экс-нардеп Вадим Нестеренко заявил, что бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Вилкул якобы обманом забрал его долю в общем бизнесе.

Как пишет издание 49000.com.ua, история якобы началась еще в 2010 году – бизнесмен планировал расширить свой агрохолдинг и охватить весь процесс – от выращивания зерна до поставки готовой продукции покупателю.

Тогда совладелец "Дніпромлин" и хлебзавода № 10 Константин Паршин предложил Нестеренко выкупить 50% доли его бизнеса, из которого как раз вышли партнеры. Однако через год, Паршина, как сказано в статье, задержали в Киеве, и он оказался в СИЗО. Позже выяснится, из-за конфликта с окружением Януковича, дело против него сфабриковали.

Позже Паршин, как пишут журналисты, заявил, что продает свою долю (50%) представителям Вилкула, который тогда был губернатором Днепропетровщины.

"В определенный момент Александр Вилкул встречается с Вадимом Нестеренко и заявляет, что хочет 50% всего бизнеса, включая поля, где выращивался урожай. По словам бизнесмена, таким образом тогда в Днепропетровской области представители Януковича "доили" предпринимателей", – сказано в материале.

"Период правления Януковича действительно сопровождался массовым "отжимом" или переформатированием большинства крупного и заметного бизнеса. В разных регионах Украины, в зависимости от личности тех, кто их контролировал от имени "семьи" (группировки Януковича, – Ред.), эти процессы были более беспредельными или более мягкими. Наша область была отдана одной из групп влияния, а губернатором стал молодой и перспективный Александр Вилкул. И я вам скажу, это был далеко не самый худший вариант – в область не допускались другие донецкие группировки. Его "бизнес-модель" представляла собой не силовой "отжим" чужих предприятий, а тайное вхождение в этот бизнес на условиях 50 на 50: "отдай мне половину – и у тебя не будет проблем", – объяснил Нестеренко.

Как утверждают журналисты, в качестве аргумента Вилкул заявил, что бизнес могут "отжать" представители донецкого клана. В итоге Нестеренко получил 25 миллионов долларов наличными еще 25 – непрофильными активами.

Уже в 2019 году, как говорится в расследовании, Вилкул решил выйти из бизнеса и предложил Нестеренко выкупить его долю.

"Сошлись на сумме в 20 миллионов долларов. Нестеренко согласился. Интересы Вилкула должен был представлять Максим Романенко – экс-секретарь Днепропетровского городского совета от "Партии Регионов" во времена Вилкула-губернатора. Первый транш Вадим Нестеренко передал Вилкулу в Киеве 16 июля 2020 года. Его сумма составляла 2,25 миллионов долларов. Затем, 24 июля, отдали еще 3,75 миллионов. В тот же день у нотариуса заверили заход в учредители Нестеренко и выход людей Александра Вилкула. Но уже первого сентября Нестеренко узнал, что его "кинули", – пишет СМИ.

Как утверждают журналисты, выяснялось, что по одному из агрохозяйств, "Добробут", существуют документы, заверенные 7 июля у того же нотариуса, то есть до передачи за него денег, противоположные по смыслу.

Потом Романенко якобы вывез весь урожай "Добробута".

"Что характерно, агрохозяйство было записано на ветеранов МВД, что вызвало большой резонанс в обществе. Дело в том, что доходы "Добробута" шли на социальную поддержку инвалидов и ветеранов силовых структур. Параллельно, рейдеры начинают банкротить "Дніпромлин" и 10 хлебзавод. Комплексы переписываются на связанных с Романенко третьих лиц", – пишут журналисты.

"Наглость исполнителей и всеядность некоторых судей меня искренне удивляют – все участвующие в судебных процессах о фиктивном банкротстве фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу, связанному с Романенко", – отметил Нестеренко.

Сам Вилкул, когда бизнесмен пришел с претензиями, якобы начал открещиваться от происходящего, заявляя, что "Романенко сошел с ума". Однако Нестеренко уверен, что экс-губернатор причастен к "отжиму" бизнеса.

"Кстати, точно по такому же сценарию Вилкул два года назад расходился с бизнесом Касьянова (владелец агрохолдинга KSG Agro, глава ДнепрОГА в 2005, – Ред.). Там был многопрофильный бизнес – агрохозяйства и свинооткормочный комплекс, и тоже так же были разделены доли 50 на 50. Касьянова захотели кинуть, Романенко точно так же действовал по беспределу, и точно так же Вилкул "стоял в стороне". Мне тогда Касьянов в сердцах сказал: "ты же видишь на что эти люди способны, имей в виду – будешь следующим". Я тогда не поверил, все-таки у нас с Вилкулом в активе почти 10 лет разумных и честных партнерских отношений. Но теперь я знаю, насколько прав был Касьянов и как глубоко ошибался я", – заявил Нестеренко.