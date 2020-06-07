Днепряни трогательно поблагодарили медиков за работу

Катерина Иванова Днепр 09:52, 7.06.2020 Обновлено: 09:52, 7.06.2020

Днепряне обклеили бумажными сердечками ворота 21-ой городской больницы в знак благодарности за работу медиков.

Об этом сообщается на Facebook странице местного телеканала Дніпро TV. Это опорная больница в городе по борьбе с коронавирусной болезнью.

21 городская больница Днепра
21 городская больница Днепра
21 городская больница Днепра
21 городская больница Днепра

"Дякую за врятовані життя, ми з вами", "Вы крутые", "Дніпро з вами", "Ви найкращі, "Вы – герои!", – пишут днепряне.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 июня в Днепре выявлены три новых случая коронавирусной инфекции.

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Днепр

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