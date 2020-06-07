Главная Новости
7 июня • обновлено в 10:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

Днепряни трогательно поблагодарили медиков за работу

666
Читать материал на украинском

Днепряне обклеили бумажными сердечками ворота 21-ой городской больницы в знак благодарности за работу медиков.

Об этом сообщается на Facebook странице местного телеканала Дніпро TV. Это опорная больница в городе по борьбе с коронавирусной болезнью.

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

21 городская больница Днепра

"Дякую за врятовані життя, ми з вами", "Вы крутые", "Дніпро з вами", "Ви найкращі, "Вы – герои!", – пишут днепряне.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 6 июня в Днепре выявлены три новых случая коронавирусной инфекции.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Тег
медики
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Днепр

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 26 999.

    Вылечились: 12 054. Умерли: 788.

  • В мире заболели около 7 млн человек, погибли – почти 399 тысяч.

  • Еще две области Украины решили усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19.

  • В Академии наук назвали главный признак того, что эпидемия пошла на спад.

  • Ученые предупредили о возможности новой пандемии наподобие COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги