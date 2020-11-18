Днепрян призвали присоединиться к созданию уникальной экспозиции музея истории города

В Днепре к открытию готовы первые залы уникального муниципального Музея истории города. Здесь не только интересно, но и комфортно. Мэр города Борис Филатов отметил, что это – уважение истории города, которую ценят и призывают всех относиться к ней так же.

За полгода здесь все сделали с нуля – от начала сбора фондовой коллекции к обустройству помещения, где учли все необходимые элементы безбарьерности. Посетить музей, который находится в Доме губернатора (ул. Воскресенская, 14), днепряне и гости города смогут, когда позволит карантин.

Сейчас же горожан призывают присоединиться к расширению музейной коллекции. Так, вещи, имеющие историческую ценность, можно принести просто в музей или договориться об их перевозке через страницу в Facebook.

Немало таких экспонатов уже подарены горожанами. Среди них екатеринославский кирпич, пианино начала ХХ века, документы об образовании, аптекарские склянки, екатеринославские издания. В музее также хранятся артефакты из археологических раскопок в Севастопольском парке, торговые принадлежности, изделия местных магазинов. Артефакты из личной коллекции также передал и мэр Днепра Борис Филатов, а также другие известные горожане.

"С гордостью могу сказать, что мы наконец открыли экспозицию нашего городского коммунального Музея истории города – Екатеринослава, Днепропетровска, Днепра – для дальнейшего ее формирования. Музей действительно народный. Здесь будет отображаться история не только самого города, промышленных предприятий, хозяйства, а прежде всего – история людей, их судеб", – сказал Борис Филатов.

Мэр Днепра также отметил, что в Доме губернатора капитально отремонтируют фасад, впрочем для этого нужно договориться с документами, ведь здание является памятником архитектуры национального значения. Впоследствии также хотят начать подготовку других экспозиционных залов, а еще – помещение, где историки, краеведы, студенты – все те, кто хочет изучать историю города, могли бы проводить здесь научные исследования. Планируется оборудовать небольшую библиотеку.

Сейчас на первом этаже музея расположены пять залов, оборудованных современной акустической системой, проекторами и информационными панелями. Здесь есть современные интерактивные экспозиции. "Живые" фотографии Александра Поля с семьей, фото городского паводка начале ХХ в., Дома губернатора и Хренникова.

Также в музее можно воспользоваться кассовым аппаратом 1912 года, в настоящих весах с "Озерки" 1950-х – взвесить различные товары, воспользоваться патефоном середины ХХ века, послушать пластинки, поймать волну "Голоса Америки", посидеть на аутентичном диване середины прошлого века, полистать старые журналы. А еще – узнать старые рынки, увидеть фильм, где лоцман днепровских порогов рассказывает, как раньше выглядел Днепр, как создавались первые мостовые переправы.

Есть ряд экспозиций, посвященных архитектуре, и возможность увидеть виртуальную квартиру с лепниной екатеринославских времен.