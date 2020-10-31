Днепровскую ячейку 'Голоса' уличили в работе на 'Слугу народа'

Представителей партии "Голос" в Днепре уличили в работе на партию "Слуга народа". Действующий депутат Днепровского горсовета, адвокат Артем Хмельников установил, что люди, входящие в состав одной из избирательных комиссий от "Голоса" в Днепре, баллотируются в депутаты в Камянском от "Слуги народа". Свои наблюдения и доказательства Хмельников изложил на своей странице в Фейсбук.

"Партия "Голос" в Днепре "работает" на "Слуг Народа". Или наоборот. Об этом мы говорили 2 месяца и нас не слышали. А вот и доказательства. Представители от партии "Голос" в Чечеловской избирательной комиссии (районная комиссия в Днепре) баллотируются в Каменскую районную и городскую рады от "Слуг Народа", – написал Хмельников.

Свои слова он подтвердил скриншотами с сайта ТВК в Днепре и с сайта Центризбиркома.

"Ниже решение горТИК, где эти же граждане от партии "Голос" утверждены в состав комиссии, а так же скрины с сайтов ЦВК о том, что эти же лица кандидаты от "Слуг народа"... Вот вам истинное лицо "Голоса" в Днепре, может они так сделали по все стране? Не знаю, но факт и доказательства налицо!" – написал Хмельников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что журналистка из Днепра обвинила людей Краснова в скупке голосов.