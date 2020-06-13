Днепропетровский облсовет "пилит" миллион на воланчиках: журналисты провели расследование

В Днепропетровском облсовете, главой которого является Святослав Олейник, списывают почти миллион гривен на закупку воланчиков. Спортивный инвентар предназначен для "областной школы по бадминтону", о которой никто и никогда не слышал, передает "Наше Місто".

Коммунальное учреждение Днепропетровского облсовета ежегодно тратит более миллиона бюджетных гривен на закупку воланчиков для игры в бадминтон. Такие феерические траты неизвестного ни горожанам ни спортсменам заведения — "Дитячо-юнацька спортивна школа з бадмінтону" обласної ради” обнаружили журналисты Дніпро TV.

Последний тендер был в мае. Школа приобрела 13 тыс воланчиков за более 800 тыс гривен. При этом, у этого, якобы областного спортивного заведения, нет сайта, указанные телефоны не отвечают.

Здание областного совета dnepr.express

Юридический адрес областной школы — Днепр, пр.Поля, 2, где собственно и находится здание областного совета, которым руководит Святослав Олейник. Странное совпадение: сам г-н Олейник не только председатель облсовета, но и президент областной Федерации бадминтона. Поклонником бадминтона также считается протеже Олейника — депутат от "Слуги Народа" Кирилл Нестеренко.

Кирилл Нестеренко dnepr.express

Журналисты установили, что о детско-юношеской спортивной школе по бадминтону областного совета в спортивных кругах Днепра и региона никто не знает. Сколько детей и юношей могут там заниматься, как попасть на учебу в школу – выяснить невозможно.

Впрочем, мифическая областная школа по бадминтону, о которой никто не слышал, сейчас собирается приобрести 13 тыс воланчиков, потратив на это более 800 тыс бюджетных гривен.

Напомним, эти впечатляющие расходы неизвестное заведение, подчиненное областной власти во главе с господином Олейником, проводит во время сложнейшего кризиса. Когда региональные медики еще месяц назад не могли получить надбавки за борьбу с коронавирусом, а областные учреждения медицины страдают от недофинансирования.

Похоже на то, что под видом закупок для неизвестной "школы по бадминтону" областная власть снова цинично "распиливает" деньги во времена корона-кризиса. Как это уже было с закупкой антисептиков, которые областные чиновники от медицины — подчиненные губернатора Бондаренко — купили в три раза (!) дороже, чем предлагает производитель. Или когда в облсовете у Олейника тратили миллионы на ненужные сувениры и ценные часы. А медикам предложили подождать денег от государства. Поэтому не исключено, что полезную идею — учить детей и юношей бадминтону — корыстные областные чиновники превратили в очередной источник заработка.