В больницы Кривого Рога, Каменского и Днепра поступили защитные костюмы, маски и очки от Фонда Порошенко. Средства защиты медикам передал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, который находился с рабочей поездкой в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

Заведующая отделением для детей раннего возраста городской детской больницы №6 Людмила Полуциганова отметила, что потребность в средствах индивидуальной защиты актуальна всегда.

"Медицинские работники нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Это халаты, костюмы, перчатки, маски. Все это нам нужно сейчас", – сказала она.

"Потребность есть всегда. Мы получаем от департамента, благотворительных организаций, от частных лиц. Всем благодарны за помощь", – солидарен с коллегой генеральный директор городской детской больницы №6 Виктор Слатвицький.

"В настоящее время, свободное от заседаний комитетов и Верховной Рады Украины, продолжаем нашу благородные миссию", – рассказал Забродский о передаче средств защиты врачам, организованной Фондом Порошенко и волонтерскими штабами "Европейской Солидарности" в больницы по всей Украине.

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

Он отметил, что в инфекционной больнице №1 Кривого Рога очень сложная ситуация с обеспечением средствами защиты врачей и Фонд Порошенко передает туда костюмы, в которых так нуждаются медики.

"Пообщавшись с врачами, выяснили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в городе сложная, но контролируемая", – рассказал Михаил Забродский.

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

В городе Каменское депутат также передал защитные костюмы для врачей.

В Днепр Михаил Забродский привез защитные костюмы для врачйе Днепровской городской клинической больницы №6, Городской клинической больницы №21 и городской клинической больницы №16.

"Полтысячи защитных костюмов доставлены в медицинские учреждения города Днепр и Днепропетровской области. К ним еще добавлено 4 тысячи защитных масок и полсотни защитных очков", – сообщил он.

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко eurosolidarity.org

Депутат подчеркнул: "Все мы хорошо знаем, что те, кто находится на переднем крае борьбы с опасным вирусом, должны быть так же хорошо защищены, как и военнослужащий, который выполняет задачи на линии соприкосновения. И сегодня защитная маска и защитный халат для врача – это как кевларовый шлем и бронежилет для солдата наших Вооруженных сил".

Напомним, за два месяца карантина Фонд Порошенко приобрел 130 тысяч защитных костюмов, а также очки, маски и оборудование для больниц. Сейчас по всей стране развозят очередную партию защитных костюмов высокой степени защиты, которые на днях прибыли из Южной Кореи.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал