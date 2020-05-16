Главная Новости
16 мая • обновлено в 16:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Днепр

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

1.4т
Читать материал на украинском

В больницы Кривого Рога, Каменского и Днепра поступили защитные костюмы, маски и очки от Фонда Порошенко. Средства защиты медикам передал народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский, который находился с рабочей поездкой в Днепропетровской области. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

Заведующая отделением для детей раннего возраста городской детской больницы №6 Людмила Полуциганова отметила, что потребность в средствах индивидуальной защиты актуальна всегда.

"Медицинские работники нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Это халаты, костюмы, перчатки, маски. Все это нам нужно сейчас", – сказала она.

"Потребность есть всегда. Мы получаем от департамента, благотворительных организаций, от частных лиц. Всем благодарны за помощь", – солидарен с коллегой генеральный директор городской детской больницы №6 Виктор Слатвицький.

"В настоящее время, свободное от заседаний комитетов и Верховной Рады Украины, продолжаем нашу благородные миссию", – рассказал Забродский о передаче средств защиты врачам, организованной Фондом Порошенко и волонтерскими штабами "Европейской Солидарности" в больницы по всей Украине.

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

Он отметил, что в инфекционной больнице №1 Кривого Рога очень сложная ситуация с обеспечением средствами защиты врачей и Фонд Порошенко передает туда костюмы, в которых так нуждаются медики.

"Пообщавшись с врачами, выяснили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в городе сложная, но контролируемая", – рассказал Михаил Забродский.

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

В городе Каменское депутат также передал защитные костюмы для врачей.

В Днепр Михаил Забродский привез защитные костюмы для врачйе Днепровской городской клинической больницы №6, Городской клинической больницы №21 и городской клинической больницы №16.

"Полтысячи защитных костюмов доставлены в медицинские учреждения города Днепр и Днепропетровской области. К ним еще добавлено 4 тысячи защитных масок и полсотни защитных очков", – сообщил он.

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

Днепропетровщина получила защитную "экипировку" для медиков от Фонда Порошенко

eurosolidarity.org

Депутат подчеркнул: "Все мы хорошо знаем, что те, кто находится на переднем крае борьбы с опасным вирусом, должны быть так же хорошо защищены, как и военнослужащий, который выполняет задачи на линии соприкосновения. И сегодня защитная маска и защитный халат для врача – это как кевларовый шлем и бронежилет для солдата наших Вооруженных сил".

Напомним, за два месяца карантина Фонд Порошенко приобрел 130 тысяч защитных костюмов, а также очки, маски и оборудование для больниц. Сейчас по всей стране развозят очередную партию защитных костюмов высокой степени защиты, которые на днях прибыли из Южной Кореи.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр

Коронавирус. Самое важное

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги