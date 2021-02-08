Днепр задал тренд и поделился опытом с другими территориальными общинами

Днепр – город, чей опыт эффективного управления хозяйством хотят перенимать другие украинские территориальные общины. На днях Днепр с рабочими визитами посетили делегации из Николаева и Житомира.

Как отметил мэр Борис Филатов, украинские города должны быть открытыми друг к другу.

"Нужно делиться собственными лучшими практиками и опытом, от которых зависят комфорт и безопасность людей. Профессиональность в работе важна для всех территориальных общин – от запада до востока страны", – сказал он.

По словам Филатова, делегатов из других городов интересует прежде всего работа Ситуационного центра, который не только позволяет видеть картину города как на ладони, но и помогает правоохранителям в раскрытии преступлений по горячим следам.

"Взял на заметку некоторые практические наработки – как можно улучшить нашу городскую систему видеонаблюдения", – написал о впечатлениях от посещения Днепра мэр Николаева Александр Сенкевич.

Представителям других городов также рассказали о новой днепровской системе "Безопасная школа". Кроме этого, полезным днепровским опытом также называют планетарий "Planetarium Noosphere", который после реконструкции считают самым современным в Украине.

Это – результат трехстороннего партнерства общественности, бизнеса и городской власти. В социальной области обращают внимание, в частности, Центр социальной поддержки детей и семей "Мамино счастье". Это – один из немногих муниципальных учреждений в стране, где женщинам с детьми, ставшими жертвами домашнего насилия, а также будущим матерям помогают пережить сложные ситуациӥ, решить юридические вопросы и получить социальную адаптацию. Уже этой весной центр должен открыть второе отделение.

Также гостей интересовали обновленные парк Зеленый Гай, современный сквер "Прибрежный" и пешеходные улицы Яворницкого и Короленко, которые после масштабной реконструкции стали примером мирового урбанистического тренда.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин уверен: увиденное в Днепре упростит определение приоритетов для его города.

"Когда с депутатами рассматриваем приоритеты для города, много времени уходит на объяснение. Гораздо легче приехать в город, который может продемонстрировать свои достижения, и показать то, чего нет в других территориальных общинах. Это лучший аргумент для любого совета", – сказал глава Житомира.