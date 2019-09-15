"Днепр, я люблю тебя!" Концерт ко Дню города собрал 20 тыс. человек

Отпраздновать День города в Днепре собрались тысячи людей. Пик посещаемости пришелся на масштабный праздничный концерт, собравший более 20 тысяч зрителей. Концертная программа с участием известных украинских певиц Jerry Heil и Оли Поляковой стала кульминацией празднования Дня Днепра.

Перед началом концерта к днепрянам и гостямй города со сцены обратился мэр Борис Филатов.

"Днепр, я люблю тебя! Повторю слова, которые каждый раз говорю на этой сцене: давайте отдыхать, веселиться, беречь коммунальное имущество!" – сказал он.

С самого утра свой очередной День рождения Днепр встречал насыщенной программой празднований.

Так, в центре провели "Битву хоров" и Всеукраинский фестиваль духовых оркестров, а во время карнавала "I love Dnipro" улицам прошли рекордные для города 13 337 человек в различных костюмах. Их сопровождали более десятка карнавальных подвижных платформ.

Также на Фестивальном причале подвели итоги Всеукраинского турнира по стронгмену: за звание "Самый сильный человек Украины-2019" соревновались лучшие атлеты из разных уголков страны. А еще днепряне и гости города увидели Открытый чемпионат Украины по drag racing. Кроме этого, на сцене возле театра им. Т. Шевченко выступили звезды 80-х – всемирно известная группа "Baccara".

В праздничную субботу в городе каждый мог найти развлечения на свой вкус.

"Замечательный день в нашем Днепре. Настроение отличное. Погода, эмоции - все на уровне. Спасибо за этот праздник", – поделился впечатлениями днепрянин Олег.

Немало горожан ждали главного концерта вечера.

"Хотим попеть и потанцевать. Знаете, есть в этом что-то особенное – когда ты вместе с огромной толпой поешь всем знакомые песни. Это как семейная традиция", – убеждены сестры Анна и Елена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре был открыт Центральный мост, который закрывали для проведения ремонта. Так что мэр Днепра Борис Филатов выиграл пари, которое заключил с Зеленским относительно сроков проведения ремонта моста.

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