Днепр учит с любовью: в городе тщательно дезинфицируют учебные заведения, где располагались избирательные участки

В Днепре в 136 учреждениях общего среднего образования и 1 заведении дошкольного образования располагались 288 избирательных комиссий во время местных выборов. После того, как комиссии закончили работать и оставляют школу, в ней тщательно убирают с дезинфицирующими средствами. Сейчас две трети школ избирательные комиссии уже уволили.

"В целом это достаточно динамичный процесс, поскольку в некоторых школах работало по несколько комиссий. Кто-то уже освободил помещение заведения, другие – в процессе. Сразу после того, как комиссии оставляют школу, там проводится тщательная дезинфекция. Это предусмотрено в соответствии с существующими правилами. Более того, готовим школы к учебному процессу после осенних каникул. Ведь в понедельник дети начнут обучение. Все школы в достаточном количестве обеспечены необходимыми дезинфицирующими средствами. Если избирательные комиссии по разным причинам еще оставаться в помещении школы, то их работа никак не будет влиять на образовательный процесс. например, организовано разные входы / выходы так, чтобы с учениками члены комиссии не пересекались", - рассказала во время выездной пресс конференции 30 октября заместитель начальника отдела образовательной деятельности управления образования департамента гуманитарной политики ДМР Елена Сокур.

В школе №118 уже закончили тщательную уборку и дезинфекцию. В этом заведении размещались две избирательные комиссии.

"Обработали пол, дверные ручки, все поверхности не только в помещении школы, где проходило голосование, но и там, где работали комиссии. Всеми дезинфицирующими средствами обеспечены как сейчас, так и на период проведения выборов. Сейчас наша школа полностью готова принимать своих учеников после осенних каникул", - отметила директор школы №118 Инна Щербакова.