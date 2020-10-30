Днепр учит с любовью: школы города продолжат капитально обновлять

В Днепре, по поручению городского головы Бориса Филатова, разработали план капитальных ремонтов школ на 2021-2023 годы. Его подробно прорабатывали с родительской и педагогической советами. Уже в следующем году различные виды капитальных ремонтов планируется провести в 31 школе – это столовой и санузла, кровли и спортивные залы.

"Соответствующие проекты на эти заведения уже подготовлены. Так, например, когда ремонтируем столовую и санузлы в школе, то делаем это комплексно. Это означает, что обновляем вполне все санузлы, а не выборочно. А во время ремонта столовой делаем и зону с рукомойниками. в общем везде используем качественные современные материалы, мебель и пр. После ремонтов такие объекты полностью меняются. Практика показывает, что дети с удовольствием посещают столовой и часто называют их школьными ресторанами. Наша задача – и в дальнейшем создавать комфортные условия для детей во время обучения", - сказал и. о. начальника отдела технического надзора при департаменте гуманитарной политики ДМР Александр Аджимян.

Школа №7 – одно из заведений, который попал в план капитальных ремонтов на следующий год. В частности, здесь будет капитально отремонтировано столовую и пять санузлов, один из которых сделают для лиц с инвалидностью.

"Нашей школе уже 58 лет. Поддерживаем столовую и санузлы в чистоте и порядке, но, понятно, что и коммуникации, и все остальное уже старое, изношенное. Поэтому нам крайне нужны такие ремонты. В восторге от уже обновленных столовых и санузлов и в других школах. Поэтому ожидаем такую же красоту и в нашей. в общем благодарны руководству города за уже проведенные ремонты в школе. Так, за последние четыре года за счет городского бюджета нам отремонтировали кровлю, утеплили фасад здания, заменили окна, сделали стадион, благоустроили территорию школы с новым газоном, зелеными насаждениями, плиткой, лавочками и тому подобное. При поддержке родительского самоуправления поддерживаем такой хороший благоустройство", - отметила директор школы №7 Нина Романенко.

Со своей стороны, представитель родительского самоуправления школы №7 Ирина Билоцкий отметила: "С нетерпением ожидаем ремонты в школьной столовой и санузлах. Видели на эскизных проектах, как хорошо выглядеть. Эту школу закончила я, мой папа, а сейчас учатся здесь трое моих детей. Здание школы уже старенькая, но благодарны, что городская власть видит проблемы и помогает".

Анна Беляева тоже представляет родительское самоуправления упомянутого заведения образование. Сейчас здесь учится ее младший ребенок: "Мы, родители, очень довольны уже сделанными внешними работами в школе. Действительно, красота глаз радует. Актуально столовая и санузлы, которые тоже нуждаются в обновлении. Радует то, что к проведению ремонтов власти города подходит комплексно – если ремонтируется столовая, то и рукомойники и все санузлы. в общем такого внимания к обновлению школ, как за последние пять лет, город еще никогда не уделяло".