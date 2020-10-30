Днепр строится с любовью: в городе успешно реализуется программа софинансирования в домах с ОСМД

В Днепре на жилом массиве Красный Камень, 14 в доме, в котором более 30 лет не было никаких капитальных ремонтов, отремонтировано лифт. Это стало возможным с помощью программы софинансирования в домах с ОСМД.

"Текущий ремонт лифта – это сложная и важная работа для совладельцев. Поскольку такие работы невозможно реализовать на деньги, власть всегда идет им на встречу. Так, с каждым годом увеличиваются возможности для жителей, и до пяти действующих программ добавляется еще одна – реновация лифтов. У нас были встречи с городским головой по направлениям развития, и мы решили в дальнейшем предоставлять жителям возможности внедрения новых инициатив. У нас проходит системная работа по созданию различных программ и направлений с их последующей координацией. В этом случае был проведен текущий ремонт лифта четвертого подъезда. Сейчас жители дома смогут безопасно им пользоваться. Кроме этого, лифт становится более доступным для маломобильных групп населения", - рассказал специалист по работе с ОСМД, ЖСК и ОСН департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики Днепровской городского совета Владислав Макарец.

Начальник участка "Лифтреммонтаж Днепр" Сергей Калга рассказал, что в доме выполнен технический ремонт лифта: "Заменены старую лебедку на новую энергосберегающую. Также мы установили новые опорные канаты и ограничители скорости. Раньше здесь была советская система, которая отработала свой гарантийный срок. Сейчас на ремонт этого лифта предоставляется гарантия 25 лет".

Председатель правления ОСМД "Красный Камень, 14" Ольга Митрофанова рассказала, что они создали свое объединение в 2016 году и уже с 2017 участвуют в программе софинансирования. За это время они успели отремонтировать кровлю дома.

"Лифт капитально не ремонтировали лет пятнадцать. Поэтому возникла такая необходимость, и я довольна, что жители других подъездов поддержали эту инициативу. Мы благодарим за возможность участвовать в программе софинансирования. Потому собственных средств ОСМД на подобные работы не хватит. Каждый год мы участвуем в двух программах", - добавила Ольга Митрофанова.

"До ремонта лифт периодически ломался, и в нем постоянно застревали люди. Сейчас все хорошо, тихо работает, заменили линолеум в кабине, отрегулировали остановку кабины, и претензий у меня нет. Спасибо за это. Я, как специалист в сфере энергетики и механики, могу сказать, что ремонт выполнен на "отлично". Все, кто не доволен, могут ходить пешком", - поделился житель дома Анатолий Проскуровский.

В Днепре 2020 года реализовано 327 заявок по программе софинансирования. Работа осуществлялась по разным направлениям: электросети, лифтовое оборудование, утепление домов и тому подобное. В этом году от днепрян уже поступило 402 заявки на общую сумму 116 миллионов. На реализацию проектов жители Днепра готовы инвестировать 41 миллион гривен, а 75 миллионов будут оплачены за счет городского бюджета.