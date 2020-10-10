Это планетарий, который "Филатов отдал частникам, чтобы они построили вместо него торговый центр".

Это планетарий, которой "мэр, сволочь, забрал у детей и будет теперь продавать там билеты".

Это планетарий, в котором со временем Советского Союза десятилетиями ничего не делалось.

Это планетарий, на который не потрачено НИ КОПЕЙКИ бюджетных денег и который полностью реконструирован за личные деньги моих друзей – частной космической компании "Ноосфера".

Это планетарий, на который потрачено почти 2 миллиона долларов пассионариями, мечтающими о Космосе так, как и я.

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Спасибо, Макс. Спасибо, Миша.

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Завтра открываемся, а через месяц, после того, как обучим персонал пользоваться суперхайтек оборудованием, начинаем проводить первые лекции для малышни.

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Как бы меня не оскорбляли и как бы не обливали грязью плоды моих усилий, я всё рано сделаю наш Город красивым и устремлённым в будущее.

Всем хороших выходных.

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И, да, Днепр – космическая столица Украины.

Еще полетаем...