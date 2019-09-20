Дети плакали от страха: под Днепром маршрутчики угодили в скандал

В поселке Краснополье Днепропетровской области 19 сентября водители маршрутки и школьного автобуса не поделили пассажиров.

Мужчины устроили разборки на глазах у школьников. Видеозапись инцидента, снятую очевидцем, опубликовали в telegram-канале "Х***ый Днепр".

Под Днепром маршрутчики устроили разборки на глазах у детей Коллаж

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Известно, что водитель автобуса, который возит детей в школу №101, решил подобрать школьников с остановки. Это не пришлось по душе шоферу 151-ой маршрутки, и тот накинулся на мужчину с кулаками и руганью, после чего забрал у него 40 гривен и уехал. Происходящее не на шутку напугало и довело детей до слез.

Как сообщил транспортный эксперт Иван Васючков на своей странице в Facebook, нападавший маршрутчик ответит за случившееся штрафом, а также будет бесплатно перевозить школьников на протяжении десяти дней.

Под Днепром маршрутчики устроили разборки на глазах у детей Facebook Ивана Васючкова

Под Днепром маршрутчики устроили разборки на глазах у детей Facebook Ивана Васючкова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре отменят две популярные маршрутки. Первый маршрут ликвидируют в рамках операции "Смерть маршруткам". Второй - так как он полностью покрывает троллейбусный маршрут №10 и автобус №134.

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