Дети плакали от страха: под Днепром маршрутчики угодили в скандал

В поселке Краснополье Днепропетровской области 19 сентября водители маршрутки и школьного автобуса не поделили пассажиров.
Мужчины устроили разборки на глазах у школьников. Видеозапись инцидента, снятую очевидцем, опубликовали в telegram-канале "Х***ый Днепр".
Под Днепром маршрутчики устроили разборки на глазах у детей
Коллаж
Известно, что водитель автобуса, который возит детей в школу №101, решил подобрать школьников с остановки. Это не пришлось по душе шоферу 151-ой маршрутки, и тот накинулся на мужчину с кулаками и руганью, после чего забрал у него 40 гривен и уехал. Происходящее не на шутку напугало и довело детей до слез.
Как сообщил транспортный эксперт Иван Васючков на своей странице в Facebook, нападавший маршрутчик ответит за случившееся штрафом, а также будет бесплатно перевозить школьников на протяжении десяти дней.
Под Днепром маршрутчики устроили разборки на глазах у детей
Facebook Ивана Васючкова
Под Днепром маршрутчики устроили разборки на глазах у детей
Facebook Ивана Васючкова
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре отменят две популярные маршрутки. Первый маршрут ликвидируют в рамках операции "Смерть маршруткам". Второй - так как он полностью покрывает троллейбусный маршрут №10 и автобус №134.
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