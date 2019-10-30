Жизнь или смерть: как днепрянки убивают себя диетами

На какие только жертвы не идут девушки, чтобы выглядеть безупречно. Одни занимаются спортом и придерживаются правильного питания, а другие садятся на жесткую диету и чуть ли не доводят себя до анорексии.

Истории днепрянок, которые издевались над собственным здоровьем, повергли в шок. К чему привели жесткие диеты – детально расскажет OBOZREVATEL.

Диета psyh.ru

Олеся, 19 лет:

"Мне было 15 лет. Как раз период переходного возраста. Поддержки, как таковой, у меня не было. Думала, никому не нужна. На психологическом и эмоциональном уровне я решила похудеть. Очень много читала статей и литературы о диетах, питании и похудении. Я не употребляла жирную пищу, вообще практически ничего не ела. За месяц сбросила 11 килограмм и весила 44 килограмма. Конечно, этот вес для 15-летней школьницы неприемлемый. Помимо диеты я изнуряла себя ежедневными тренировками. Все это я скрывала от родителей, они вовсе не подозревали ничего.

Спустя пару месяцев я оказалась на больничной койке. Мне поставили диагноз – хронический гастрит и начали пичкать таблетками, делать необходимые процедуры. Посмотрев на меня и узнав мой вес, врач догадалась, что у меня начальная форма анорексии, но я категорически отрицала. Затем меня отправили к психологу, но даже там мне пришлось врать, и я тщательно скрывала свою болезнь. Во время пребывания в больнице я ничего не ела. Мне даже назначили детскую молочную продукцию для насыщенности организма, но это все я выливала в унитаз.

Также у меня сбился цикл менструации. Месячных не было целый год, и когда гинеколог сказал, что если я не прекращу гробить свое здоровье диетами, то в будущем не смогу иметь детей. Я сильно испугалась и одумалась. После этого начала нормально употреблять пищу небольшими порциями. Сейчас придерживаюсь правильного питания, прислушиваюсь к рекомендациям врача. Жирную и вредную пищу все равно стараюсь не употреблять, но мое состояние намного улучшилось с того времени.

Кроме этого, я пила слабительное и диуретики. Признаюсь честно, даже сейчас иногда их пью. Недавно выпила таблетку диуретика и потеряла сознание, так как мое давление и так всю жизнь пониженное, а тут еще больше упало, и последствия были не самые приятные.

Девочки, внимательно следите за своим здоровьем и не убивайте себя диетами. Лучше погрузитесь в работу или займитесь другим полезным занятием".

Анорексия Elle Girl

Екатерина, 22 года:

"Когда я училась в школе, мне не нравилась моя внешность, и были комплексы. Я решила жестко похудеть. Запрещала себе употреблять жирную и вредную пищу. Питалась только запеченной картошкой и салатом из капусты и моркови. На такой диете я просидела всего две недели. Затем мне постоянно стало чего-то не хватать, не было чувства насыщения. Я стала очень раздражительной, часто ссорилась с родителями и друзьями. Хотя на тот момент они поддерживали меня и пытались все это остановить, но из-за моих срывов я только усугубляла ситуацию. Хорошо, что в один день я вовремя остановилась и решила не издеваться над своим здоровьем и перешла на интенсивные занятия спортом и стала нормально питаться. В общем, этот период был самым ужасным в моей жизни".

Диета BBC

Анна, 44 года:

"Мой вес был 60 килограмм. Я решила сесть на диету, которую нашла в интернете. Могла днями ничего не есть, иногда перекусывала яблоком и кефиром. В итоге похудела на 20 килограмм. Сейчас в свои 44 года я вешу 47 килограмм. Для моего возраста это очень мало. Здоровье в край угробила.

Затем начались большие проблемы с желудком. Как оказалось, у меня перестал работать клапан между желудком и пищеводом. Сначала не могла ничего есть, а теперь всю жизнь приходится по утрам делать специальную гимнастику для желудка. Также врачи назначили индивидуальное питание: категорически нельзя пить кофе, только травяной чай, запрещено есть булочки, хлеб, жирную пищу и т.д.

Сижу постоянно на супах, ромашковом чае и дополнительно пью таблетки. Конечно, врачи предлагали сделать операцию, чтобы клапан заработал, но я отказалась, так как она слишком дорогая для меня. Вот так мои диеты привели меня к такой жизни, но я уже привыкла".

Ирина, 28 лет:

"Решила немедленно худеть, ибо мой вес для меня был неприемлемый – 63 кг. Начала с того, что перестала есть после шести вечера, только завтракала и обедала. Обед - минимальный, например качан кукурузы или два персика. Сразу вес уходил хорошо, за месяц сбросила 3 кг. Но я не собиралась останавливаться, и решила худеть умней. Убрала все жиры, в рационе оставила только белок и немного углеводов.

Я добилась желаемого результата - на весах 50 кг, но я стала нервная и начались проблемы с менструацией. Очень скудно шли, а потом вовсе перестали. Приблизительно три месяца их не было. Обратилась к врачу - гормональный сбой и дисфункция яичников. Начала восстанавливаться, очень тяжело было психологически. Винила себя за каждый лишний кусочек.

Так продлилось год, потом менструация восстановилась, и сейчас держу вес, ем что хочу, только в небольших количествах. Но этот период никогда не забуду".

Диета Домашний Очаг

Марина, 40 лет:

"Вычитала в интернете различные диеты и начала худеть. Сбросила 13 килограмм. Но, к сожалению, это ни к чему хорошему не привело. Сначала я ненавидела весь мир. Поссорилась с близкими и родными людьми, потом вовсе перестала есть. В итоге я начала падать в обмороки и обратилась в больницу.

Как выяснилось, у меня упал гемоглобин, и из-за своих диет я заработала сахарный диабет. Пока сижу только на таблетках и строго прислушиваюсь к рекомендациям врача. Но в скором времени придется колоть инсулин, так как состояние только усугубляется".

Мария, 25 лет:

"В середине первого курса университета я решила начать худеть. Начиталась разных способов в интернете и выбрала "самый легкий" – питаться пареной гречкой. На ночь заливала кипятком гречку, а на следующий день ее ела. Таким образом, за месяц я похудела на 10 килограмм. Иногда друзья заставляли поесть немного супа или выпить хотя бы кефира.

Спустя два месяца я превратилась в скелета: появились синяки под глазами, ноги как спички, формы тела просто исчезли. Родные не понимали, что со мной происходит, ведь они всегда давали с собой нормальную еду, а я ее отдавала подружкам и сидела на пареной гречке.

В результате у меня начались ужасные боли в желудке, тошнота, головокружение, и мне поставили диагноз – хронический гастрит. Хоть и прошло много времени, но мое баловство диетами сказывается на здоровье и сейчас. Гастрит часто дает о себе знать.

Девочки, любите и принимайте себя такими, какие Вы есть! Не портьте свое здоровье ради, так называемой, красоты. Ваши формы изменятся только в худшую сторону, а организм получит множество тяжелых хронических заболеваний".

Диета Tochka.net

Прежде чем сесть на диету, подумайте – стоит ли это Вашего здоровья.

София Ковнир

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!