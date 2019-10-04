Жизнь "до" и "после": шокирующие истории днепрянок об абортах

Родить ребенка или сделать аборт? Этот выбор стоит чуть ли не за каждой женщиной. Кто-то идет на смелый шаг и рожает прекрасного малыша, а кому-то приходится прервать беременность из-за сложной семейной ситуации.

Беременная женщина amazingfacts.ru

Истории женщин, которые сделали аборт

Все они разные и у каждого своя история нелегкой жизни. Кто-то глубоко сожалеет о сделанном, а кто-то спокойно продолжает жить и не вспоминать пройденный этап.

Инна, 40 лет:

"Я отношусь к абортам нейтрально. От первого брака у меня есть двое детей. Бывший муж сильно пил и избивал меня, поэтому в этом браке я сделала четыре аборта. Во втором замужестве пришлось прервать еще две беременности, так как мы живем в маленькой однокомнатной квартире с мужем и двумя взрослыми детьми. Когда я узнавала о беременности, то спокойно шла в больницу и меня направляли на аборт. Их мне делали хирургическим методом. Врачи уже как VIP-клиента принимают (смеется)".

Жизнь после:

"Не жалею о сделанном. Другого выхода у меня не было. Не вижу в этом ничего страшного, продолжаю жить дальше".

Екатерина, 25 лет:

"Мне тогда было 19 лет, училась на втором курсе. С парнем встречалась долго, но он был хулиганом: воровал, попадал в драки и часто сидел в отделениях полиции. Он избивал меня, я приходила на пары с огромными синяками. Как раз в этот момент я забеременела от него. Мне пришлось сделать аборт, так как дальше жить с этим человеком я не могла, та и молодая еще была. Денег на аборт у меня не было, поэтому на него мне скинулись мои одногруппницы. Я пришла в больницу, врач выписал таблетку, через два дня все закончилось и меня выписали из больницы".

Жизнь после:

"Это был самый ужасный период в моей жизни. Мне хотелось самой умереть. Просто в таком юном возрасте я бы не смогла содержать одна ребенка, а как бы отреагировали родители – даже представить боюсь".

Тест на беременность Ридус

Татьяна, 32 года:

"У меня есть двое взрослых детей, но так получилось, что я делала аборт два раза. Причина простая – в тот период с мужем были плохие отношения, и к тому же детей нужно было поднимать, а зарплата маленькая. Я делала медикаментозный аборт, врач дала таблетку и все закончилось".

Жизнь после:

"Жалею ли я об этом? Честно, нет. Если бы это был первый ребенок, то, конечно же, оставила. А так двое детей уже есть, мне больше не надо".

Наталья, 52 года:

"От первого мужа я забеременела и родила в 17 лет. Младшему сыну было всего 9 месяцев, когда я узнала о второй беременности. Пришлось сделать аборт, так как на руках был маленький сын. После этого я родила еще одного сына и снова забеременела от мужа, но он заставил прервать беременность и сказал: "Уже есть двое детей! Куда еще?!". Позже я сделала еще один аборт, так как муж утверждал, что ребенок не от него. Все беременности мне прерывали вакуумной операцией. Первый аборт делала без укола и потом пожалела об этом. Открылось кровотечение, боль была адская, хотелось выть".

Жизнь после:

"Я очень жалею, что сделала аборты. Сейчас бы у меня было пятеро детишек… И бывший муж тоже потом жалел, когда узнал, что у нас могла бы быть дочка…".

Ситуация с абортами в Днепре

В Днепре за 2018 год показатели абортов намного улучшились – 4,76 промилле. То есть на каждую тысячу женщин фертильного возраста (от 15 до 49 лет) приходится пять женщин, которые делают аборты.

Как рассказала OBOZREVATEL Галина Одинцова, эксперт по вопросам акушерства и гинекологии департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, на сегодняшний день количество женщин, прервавших беременность, значительно снизилось:

"За 2001 год по Днепропетровской области показатели были 32,3 промилле, а в Днепре – 33,5 промилле. То есть это еще раз подтверждает, что женщины стали реже делать аборты", – отметила Галина Одинцова.

Ранняя беременность – частое явление среди подростков. В Днепре пик прерывания беременности несовершеннолетних был в 2015 году – 12 девочек до 14 лет.

"В Днепре в 2004 году сделали аборт восемь девочек до 14 лет. В 2005 году 140 девочек 15-17 лет прервали беременность. В 2017 году – 2 девочки, а в 2018 году – от 15-17 лет 25 девочек и три девочки до 14 лет", – рассказала эксперт по вопросам акушерства и гинекологии.

Ранняя беременность allWomens

Безопасный аборт и осложнения

Самые безопасные методы абортов – это медикаментозный и вакуумная операция (мини-аборт). Их проводят врачи в амбулаторных условиях.

Как рассказала эксперт по вопросам акушерства и гинекологии Галина Одинцова, в Днепре этими методами пользуются только 30-40% женщин. Прерывание беременности такими методами врачи рекомендуют делать до 3-4 недель задержки менструации.

Осложнения могут быть после любого прерывания беременности. Считается, что после обычного (искусственного) аборта, который является самым острым, может образоваться перфорация матки (травмирование полости матки). Поэтому врачи советуют, чтобы женщины делали аборт на маленьком сроке беременности.

Кроме механических травм после аборта, позже могут быть такие последствия как кровотечение во время аборта, а также возможны осложнения после анестезии.

Кроме этого, могут быть отдаленные последствия абортов. Это воспалительные процессы (аднекситы), после этого образовывается бесплодие.

Эксперт по вопросам акушерства и гинекологии отметила, что аборты никому не могут быть противопоказаны. Наоборот, если женщина предохранялась и забеременела, и ей нельзя рожать, то риск прерывания беременности будет меньший, чем риск родов и вынашивания ребенка.

"Например, есть у женщины тяжелое онкологическое заболевание – 3 или 4 стадия. И врачи понимают, если она будет продолжать вынашивать ребенка, то она может погибнуть, так как беременность может ускорить все эти процессы. Тогда ей рекомендуется прервать беременность. Это называется аборт в поздние сроки по медицинским показаниям со стороны матери", – рассказала Галина Одинцова.

Беременная девушка 7я.ру

Также бывает прерывание беременности после 12 недель по медицинским показаниям со стороны плода.

"Если у ребенка развиваются пороки развития несовместимые с жизнью, то мы предлагаем прервать беременность, если видим, что плод недееспособный", – добавила эксперт.

Борьба с абортами в Днепре

В Днепре каждый год проводятся еженедельники по планированию семьи. По словам Галины Одинцовой, этому уделяют внимание через СМИ и проводят лекции, где рассказывают, как не допустить нежеланную беременность и как правильно ее нужно планировать.

Кроме этого, из городского бюджета ежегодно выделяют деньги на закупку контрацептивов для женщин, которым роды категорически противопоказаны.

"Это женщины, которые имеют тяжелые заболевания: онкология, 4 стадия ВИЧ-инфекции, туберкулез, тяжелая форма сахарного диабета, наследственные заболевания", – отметила Одинцова.

Эксперт рассказала, что ВИЧ-инфицированным женщинам никто не запрещает рожать детей:

"Мы определяем у них вирусную нагрузку, отправляем их на АРВ-терапию (антиретровирусная терапия) и ребенок после рождения проходит АРВ-терапию, и потом полтора года наблюдается в центре СПИДа. Если через это время у ребенка не обнаруживают антитела, то он совершенно здоров", – добавила Одинцова.

За 2019 год на обеспечение средствами контрацепции девочек-подростков и женщин с патологиями из городского бюджета потратили 200 тысяч гривен. Это позволяет держать на низком уровне показатели абортов.

Городская власть покупает разные виды контрацептивов, но только самые эффективные: внутриматочные спирали и гормональную контрацепцию. Также для девочек-подростков и ВИЧ-инфицированных женщин закупают презервативы.

Контрацептивы doctorberezovska.com

"Если у девочки нет постоянного полового партнера, то лучше пользоваться презервативом. А если подросток живет регулярной половой жизнью, то мы рекомендуем гормональную контрацепцию", – рассказала эксперт.

Также ежегодно из областного и государственного бюджета городская власть получает инъекционные контрацептивные средства для неблагополучных женщин, которые живут на свалках.

Самое главное – планируйте свою беременность. Ведь это позволит избежать многих проблем со здоровьем и увеличивает шансы на рождение полноценно здорового ребенка.

София Ковнир

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!