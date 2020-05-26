"Я паркуюсь как...": автохамы Днепра захватили город

Ежедневно в Днепре можно наблюдать, как местные водители нарушают не только правила движения, но и парковки. Из-за этого страдают как водители соседних машин, так и общественный транспорт.

OBOZREVATEL собрал подборку нарушений правил парковки в Днепре и расскажет, что за это грозит водителям (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Жители Днепра грубо нарушают правила парковки auto-dor.com.ua

"Я паркуюсь как…"

Жители Днепра ежедневно присылают и публикуют в социальных сетях фото и видео, где видны грубые нарушения правил парковки местными водителями. Так, часто подобные ситуации мешают проехать другим машинам, общественному транспорту и даже пройти пешеходам.

Например, водители паркуются в неположенном месте и днепряне в недоумении, как пройти:

"А мамы с детьми пусть едут со своими колясками по ступенькам?", – возмущаются в соцсетях.

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

В Днепре для людей с инвалидностью на парковках отведены специальные места, которые обозначены соответствующими знаками. Но, к сожалению, не все местные водители видят их.

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Часто бывают случаи, когда в Днепре автохамы паркуются на рельсах и перекрывают движение электротранспорта. Затем водителю и пассажирам транспорта приходится самостоятельно ликвидировать автомобиль или же ждать эвакуатор.

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Что уж говорить о простых смертных, если даже сотрудники Главного управления СБУ в Днепропетровской области грубо нарушают правила парковки под своим зданием, свидетелем чего лично стала журналист OBOZREVATEL сегодня утром, 26 мая.

Нарушения правил парковки в Днепре возле здания СБУ

Нарушения правил парковки в Днепре возле здания СБУ

На видео четко видно, что их машины припаркованы так, что остальные автомобили оказались просто заблокированы.

Что делать, если Вы заметили нарушения

Как рассказал OBOZREVATEL начальник Инспекции по вопросам контроля за парковками Днепровского горсовета Владимир Бацун, если Вы заметили явные нарушения правил парковки и транспортное средство мешает Вашему передвижению, то необходимо обратиться на горячую линию инспекции: 068-578-04-37.

Начальник инспекции отметил, что с жалобой также можно позвонить на горячую линию Днепровского городского совета:

+380567321212;

+380957321212;

+380967321212;

+380737321212.

Эвакуация транспортных средств в Днепре Facebook Инспекции по вопросам контроля за парковками

Эвакуация транспортных средств в Днепре Facebook Инспекции по вопросам контроля за парковками

Где в Днепре больше всего нарушений правил парковки

Инспекторы по вопросам контроля за парковками активно патрулируют и город, а особенно центральную часть:

"Больше всего нарушений происходит в центральной части города, где большое скопление транспорта. В этих местах автомобили часто перекрывают движение другому транспорту, в том числе и общественному", – рассказал начальник инспекции.

Бацун подчеркнул, что, в первую очередь, инспекция реагирует на нарушения, которые создают препятствия пешеходам или водителям.

Эвакуация транспортных средств в Днепре Facebook Инспекции по вопросам контроля за парковками

Что грозит за нарушения водителям Днепра

Согласно законодательству, водителям Днепра за грубые нарушения Правил дорожного движения и парковки грозит штраф и эвакуация транспортного средства на штрафплощадку.

Если Вы не обнаружили свой автомобиль, то, вероятно, его эвакуировали на штрафплощадку на основании решения инспектора по парковке.

Для того чтобы вернуть свой автомобиль, Вам необходимо позвонить в Инспекцию по номеру: 068-578-04-37:

С понедельника по четверг 9:00-18:00;

Пятница 9:00-16:45;

Перерыв 13:00-13:45.

Затем следует оплатить штраф, и со всеми квитанциями и документами, подтверждающими собственность/право пользования транспортным средством, необходимо поехать на штрафплощадку: ул. Курсантская, в районе дома номер 7. Время работы: 09:00-20:00 с понедельника по пятницу.

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook Инспекции по вопросам контроля за парковками

Размер штрафов

По словам начальника инспекции, к категории парковки, которая существенно препятствует движению транспорта, относятся:

Пешеходные переходы;

Парковки на тротуарах;

Парковка, препятствующая движению общественного транспорта или возле остановки транспорта.

За подобные нарушения грозит штраф в размере 510 гривен.

За другие нарушения правил дорожного движения – парковка возле запрещенных знаков, на газонах, по центру тротуара и т.д. грозит штраф в размере 255 гривен.

Кроме того, начальник инспекции Владимир Бацун добавил, что за период карантинного режима в Днепре уменьшилось количество нарушений правил парковки:

"За время карантина количество автотранспортных средств значительно уменьшилось, особенно в первые три недели. Соответственно, нарушений было в несколько раз меньше.

После ослабления карантина машин в городе стало гораздо больше и поэтому нарушения правил парковки и дорожного движения с каждым днем увеличиваются", – подчеркнул начальник инспекции.

Водители Днепра грубо нарушают правила парковки Facebook "Автобыдло Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре и области начался второй этап ослабления карантина. Теперь разрешена работа общественного транспорта в обычном режиме, а также запустили внутриобластные перевозки. Стало известно, как выглядит автовокзал Днепра после карантина и как он будет работать дальше.

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