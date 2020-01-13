Жить или выживать: как в Днепре экономят студенты, обычные жители и пенсионеры

В нынешнее время украинцы пытаются экономить на всем. Кто-то откладывает свои сбережения на заветную мечту, а кто-то просто пытается выжить.

OBOZREVATEL пообщался со студентами, обычными жителями Днепра и пенсионерами, и разузнал, как и на чем они экономят.

Как в Днепре экономят студенты, обычные жители и пенсионеры

Студенты (18-23 года)

Студентка одного из днепровских ВУЗов Виктория уже оканчивает университет, и при этом зарабатывает деньги:

"Когда я не работала, то деньги вообще не считала. Каждую неделю родители давали мне продукты и денежные средства на личные расходы.

Только начав работать, я поняла, что такое деньги и как их нужно тратить. Потому что лично я, когда получаю зарплату, начинаю сразу же ее расходовать, и потом в конце месяца просто выживаю.

Поэтому я заранее прописываю в своем блокноте список того, что мне нужно купить и сделать в этом месяце. Записываю только самое важное, например, купить что-то из одежды/обуви, оплатить коммунальные услуги, сходить к врачу и т.п.

Кроме этого, я стараюсь откладывать определенную сумму в конверт, как говорится, "на черный день".

Вот эти сэкономленные деньги мне очень помогают, когда до зарплаты еще недели две, а жить как-то нужно.

Отложенные деньги в основном трачу на подарки родным, а также могу на них поехать куда-нибудь отдохнуть. Это очень хороший и выгодный метод экономии", – рассказала Виктория.

Екатерина учится на бюджете в днепровском ВУЗе, но пока не имеет возможности сама зарабатывать деньги:

"Для меня в приоритете окончить университет с красным дипломом. Поэтому сейчас я стараюсь не пропускать занятия, много учу, читаю и получаю за это хорошие баллы.

Живу в общежитии на стипендию, а также немного родители помогают. Приходится экономить на многом, так как стипендия небольшая, а просить дополнительные деньги у родителей стыдно.

В основном экономлю на себе. Маникюр и педикюр делаю сама обычным лаком, кончики волос мне подстригает моя соседка по комнате, а за лицом ухаживаю обычной недорогой косметикой.

Также редко покупаю новые вещи, а если покупаю, то в дешевых магазинах, иногда в секонд-хендах.

Кроме этого, ежемесячно пытаюсь выделить небольшую сумму и откладываю ее, чтобы немного позже уехать куда-нибудь отдохнуть.

Из-за учебы на работу времени не хватает. Могу изредка перед праздниками заработать на подарки близким, но этих денег на жизнь недостаточно", – рассказала Екатерина.

Студенты Коммерсант

Тимофей учится в днепровском ВУЗе на льготной основе. Он живет за счет социальной стипендии и пенсии:

"В связи с семейными обстоятельствами я получаю пенсию и социальную стипендию. В месяц выходит очень хорошая сумма, на которую можно прожить.

Но если честно, экономлю я только тогда, когда заканчиваются эти деньги. У меня такой возраст, что хочется все и сразу, к тому же люблю погулять и хорошо отдохнуть.

Поэтому все мои деньги заканчиваются через 2-3 недели, и уже потом включается режим экономии.

Моя экономия заключается в том, что вместо любимого фаст-фуда я перехожу на макароны/гречку и тушенку. Кушаю то, что нахожу в старых запасах. Также экономлю на покупке вещей для себя. Например, новые кроссовки и футболка могут подождать до следующего месяца.

Кроме этого, вечные встречи с друзьями в пабах приходится перенести в более бюджетное место. Например, можно просто посидеть дома и посмотреть фильмы или поиграть в игры, или же прогуляться в парке и т.п.", – рассказал Тимофей.

Обычные жители (30-50 лет)

Днепрянка Ксения давно работает в сфере продаж, снимает небольшую квартиру, и при этом старается на многом экономить:

"Часть зарплаты отдаю за оплату жилья и коммунальных услуг. Остальное трачу на уход за собой, еду и иногда гулянья с друзьями.

У меня есть отдельный блокнот, куда я вношу все свои расходы. И в конце месяца смотрю, на чем можно сэкономить в следующий раз.

Благодаря разумному ведению расходов, я стараюсь меньше тратить денег на ненужные вещи. К тому же, теперь перед каждой покупкой я все хорошо обдумываю, чтобы убедиться, что мне действительно нужна эта вещь.

Поэтому таким способом я вижу, где можно потратить меньше денег, а где и вовсе от чего-то отказаться и хорошо сэкономить", – рассказала Ксения.

Обычные жители prostoinvesticii.com

Житель Днепра Александр совершает покупки по списку, который заранее тщательно составляет:

"В наше время зарплаты невысокие, и поэтому приходится экономить на всем. Выживаем, так сказать.

Так как у меня есть семья, то я делаю все возможное, чтобы они ни в чем не нуждались. Поэтому экономлю на себе. Жене и дочке покупаю все необходимое, а себе – по мере возможности.

С женой всегда заранее продумываем список покупок на месяц. Даже в продуктовый магазин ходим по списку и тогда понимаем, что необходимо приобрести сейчас, а что можно отложить на потом.

Таким образом, экономия видна и в доме есть все необходимое", – рассказал Александр.

А вот днепрянка Наталья хорошо экономит на коммунальных услугах:

"Нынешние технологии дошли до того, что можно не переплачивать за коммунальные услуги и сохранить свой бюджет.

Я установила двухфазный счетчик и теперь домашние хлопоты выполняю в вечернее и ночное время. Таким образом, за ночь накручивается намного меньше кубометров, чем днем, и поэтому можно сэкономить тысячи гривень.

Кроме коммуналки, я экономлю на месте выбора продуктов и личных вещей. Всегда выбираю магазин подешевле, а не пафосные бутики с дорогущей одеждой. А продукты покупаю, в основном, на рынке, так как там всегда все свежее, дешевле супермаркетов, и иногда можно даже сторговаться и выбить цену ниже.

Сэкономленные деньги я откладываю в отдельный ящик и коплю на заветную мечту – отправить родителей на отдых заграницу", – рассказала Наталья.

Обычные жители ВладТайм

Пенсионеры (60+)

Жительница Днепра Валентина на пенсии совсем недавно, но уже поняла, что жить на пенсионные деньги тяжело:

"Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 1638 гривень. Этого катастрофически не хватает на проживание, а тем более в большом городе.

Большая часть пенсии уходит на коммуналку. Поэтому приходится экономить на питании.

Так, я составляю минимальный список и иду на рынок за продуктами. Не скажу, что сильно трачусь и покупаю много еды. В основном, это разные крупы, картошка, масло, хлеб. Из мясных деликатесов редко могу себе позволить что-то хорошее. Чаще всего беру печенку, пупки, сердечка. Это тоже очень полезно, вкусно и совсем недорого.

Мне повезло, что у меня есть дети, которые ежемесячно покупают мне запасы некоторых продуктов питания: соль, сахар, подсолнечное масло и т.п. Если бы не они, то пришлось бы последнюю копейку отдавать на это", – рассказала Валентина.

Пенсионеры Mycredit

Днепрянин Виктор на пенсии более 10 лет. Он живет в частном доме, занимается садоводством, и при этом пытается экономить:

"Я с детства трудолюбив, и для меня ухаживать за собственным огородом – только в радость. Хорошо, что здоровье еще позволяет.

Поэтому кроме пенсии я зарабатываю на продаже продуктов из своего огорода: овощи, фрукты и зелень. Не скажу, что из этого можно много получить денег, поэтому приходится экономить.

На еду сильно не трачусь, так как живу один. Мне достаточно сварить суп или картошки с маслом, иногда могу добавить что-нибудь мясное. А так как все домашнее, то на это деньги не трачу.

Я научился откладывать небольшую часть пенсии, которую позже могу потратить на что-нибудь полезное. Одежду я не покупаю, так как красоваться мне незачем, уже не тот возраст.

У меня есть свой тайник, где находятся все мои сбережения. В основном, я их трачу в зимний период, когда дополнительного заработка нет и нужно на что-то жить", – рассказал Виктор.

Жительница Днепра Алла всю пенсию откладывает на подарки родным и "черный день". Но при этом женщина имеет дополнительную работу:

"Я заядлая рукодельница и поэтому для меня что-то связать, сшить, вышить – легкая работа, за которую я живу.

Часть пенсионных денег могу потратить за оплату коммунальных услуг, а остальные откладываю. У меня трое внуков, которых я часто балую и не могу оставить без подарков. Поэтому вся моя пенсия уходит на них.

Дополнительные средства я получаю за заказы клиентов. Могу вышить любую картину, связать одежду, сделать красивое рукоделие. Такой вид заработка приносит не только удовольствие, но и хорошие деньги.

Но экономить свой бюджет все-таки нужно. Поэтому часть денег я кладу в банк. Таким образом, деньги всегда остаются целыми, и позже их можно потратить на что-нибудь полезное", – рассказала Алла.

Пенсионеры Vgorode.ua

Все эти люди из разных поколений. У них разные вкусы, стили и взгляды на жизнь. Каждый экономит по-разному: одни на себе и отдают последнее родным, а другие стараются благоразумно вести свои расходы. Но все же они остаются обычными людьми, у которых много общего и они знают цену жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Новой Зеландии за год сумела сэкономить больше 16 тысяч новозеландских долларов (10,4 тысячи долларов США) на еде. Женщина начала охотиться вместе со своим мужем и полностью перестала покупать мясо, рыбу и мясные продукты в магазинах.

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