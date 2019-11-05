Жестокие игры: как дети Днепра калечат себя ради забавы

Желание "быть в теме" и получить порцию ярких эмоций часто приводит к летальному исходу.

Опасные челленджи и тренды мгновенно обретают популярность среди подростков. Что это за игры - OBOZREVATEL расскажет ниже.

Подростки рискуют жизнью

#Firechallenge (огненный челлендж)

Суть "игры" состоит в том, чтобы поджечь себя или друга, зафиксировав процесс на видео. Позже ролик распространяется в социальных сетях.

Так, 28 сентября в Черкасской области 11-летняя девочка пострадала из-за популярного в соцсетях флешмоба. Она получила серьезные ожоги, вследствие чего была срочно госпитализирована. Ребенка доставили в больничное отделение с тяжелыми повреждениями верхней части туловища.

Поджег девочку ее 10-летний брат, по-видимому, не осознавая смертельную опасность своих экспериментов. Лишь с помощью случайного прохожего пламя удалось погасить.

Fire challenge QNS.com

Пропасть на 24 часа

Эта игра стремительно набирает обороны не только в Украине, но и во многих европейских странах.

"Суть игры в том, что ребенок должен пропасть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти", - сказано на сайте Нацполиции Украины.

В течении суток подростки отключают мобильные телефоны и не выходят на связь. Сами же в это время находятся в опасных местах, о чем некоторые еще и снимают блог.

Есть ряд случаев, которые очень похожи на новомодную модернизацию пряток. Так, в конце января 2017 года в Днепре пропала 10-летняя школьница Алиса Решеткова. Инициативные группы, которые занимались поиском пропавшей девочки в Днепре, предупреждают, что "Исчезновение на 24 часа" набирает популярность среди подростков и сегодня.

Фото: Рома Нюнин

Большинство из сбежавших подростков, к счастью, находят. Или они находятся сами - нередко как раз через сутки после исчезновения. Почему уходили? Подростки чаще всего не признаются ни родителям, ни полиции.

Дети пропадают на сутки и самостоятельно возвращаются домой

Беги или умри

Суть игры - подросток должен перебежать дорогу перед близко идущим авто. Либо проскочишь, либо нет.

На бегающих под колесами авто подростков уже не единожды жаловались автомобилисты. Подростки же видят в этой игре веселье и азарт. Опасный квест "Беги или умри" стал популярным в 2017 году. На сегодня в него продолжают играть.

Один из таких случаев был зафиксирован 14 апреля, когда видеорегистратор зафиксировал, как на ул. Камчатской дети бросаются под колеса проезжающих мимо автомобилей.

Кроме того, такая же ситуация была в Каменском. Камера автоматической фиксации засняла, как парень стоял на обочине и присматривается к едущим по трассе автомобилям. А потом, увидев приближающийся вне­дорожник, дал кому-то отмашку рукой и бросился прямо под автомобиль. Водитель пытался увернуться от удара, но парень все равно оказался на капоте.

Случаи повторялись и с другими детьми: мама 14-летнего школьника из Днепра еще в 2018 году давала комментарий в СМИ по поводу ситуации с сыном:

"Старшеклассники брали восьмиклассников "на слабо". И мой Витя, чтобы не упасть в глазах старшеклассников, согласился. После сына должен был бежать его одноклассник. Но после того, как Витя попал под машину, десятиклассники, которые снимали видеоролик, тут же убежали. "Скорую" сыну вызвал сбивший его водитель авто".

Уровень опасности зашкаливает autocentre.ua

Кровавая монета (медный пятак)

Эта игра уже была популярной ранее и получила новое дыхание совсем недавно. Суть игры такова: один из подростков задает вопрос второму, и пока первый отвечает на вопрос - второй со всей силы трет монетой по его руке, от чего остаются кровавые раны и после - шрамы.

Специфические "метки" на руках школьников уже успели обнаружить многие родители. Взрослые переживают из-за возможности детей приобрести инфекцию после манипуляций, ведь неизвестно, кто держал в руках монету и сколько болезней она может переносить. Врачи подтверждают - игра может привести к ужасному исходу событий, таких как ВИЧ-инфекция, гепатит А, В, С.

Игра влечет за собой много последствий

Игры на крышах домов и электричек

Смертельно опасные эксперименты манят подростков, что часто заканчивается трагедией. Еще год назад украинский 10-летний подросток залез на крышу вагона, но не удержался, схватился за высоковольтную линию и буквально заживо сгорел от удара током высокого напряжения.

Напряжение в данных проводах - 27 тысяч вольт, а смертельным ударом для человека может быть уже 110 вольт.

Кроме того, среди популярных подобных увлечений с риском - так называемый "руфинг", приверженцы которого взбираются на крыши высоких зданий и прочих строений, а также сталкерство - посещение заброшенных мест.

Эксперименты часто заканчиваются летальным исходом

В Днепре дети также не упускают возможности забраться повыше. Так, 22 сентября, на набережной дети школьного возраста залезли на строительный кран.

Если ваш ребенок занят спортом, языками или музыкой – он не будет предоставлен подворотне и ему будет просто не интересно испытывать на себе новомодные жестокие игры. Специалисты уверены, что увести школьников от опасных увлечений - реально и просто. Достаточно направить их энергию, силу и заинтересованность в нужное русло.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что на Львовщине поезд задавил подростка.

Яна Коваль

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