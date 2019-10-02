Жертвы красоты: как днепрянки страдают от рук псевдомастеров

Современные девушки делают все возможное, чтобы всегда выглядеть красиво и ухоженно. Инъекции, наращивание, омоложение, увеличение губ и других частей тела – все это может привести к самым неожиданным и ужасным последствиям.

В Днепре не так уж и сложно найти салон красоты, но важно не попасть в ловушку неопытного мастера.

Жертвы красоты

Днепрянка Виктория ходит к одному и тому же мастеру по маникюру уже больше года. Но после последней процедуры девушка туда больше ни ногой:

"Все было нормально на протяжении года, после каждого посещения я не могла нарадоваться новым ноготочкам. Но я никогда не задумывалась, как мастера стерилизуют инструменты для маникюра. Я доверяла своему мастеру на все сто. Но после последней процедуры я начала замечать, что на моем большом пальце образовалась рана, которая начала гнить и болела до ужаса. Я поняла, что мне занесли инфекцию", – сообщила пострадавшая.

После этого Виктория сразу же написала своему мастеру и рассказала о проблеме:

"Я спросила: "Что это такое?", а взамен получила стандартный ответ: "Я ничего не знаю, намажь какой-то мазью". После этого я задумалась об обработке инструментов и больше к этому мастеру не пойду", – добавила днепрянка.

Девушка отметила, рана настолько болела, что ее пришлось в домашних условиях прокалывать, и оттуда вышел гной. Теперь все начинает заживать, но в скором времени Виктория вряд ли сможет доверить свои руки любому другому мастеру.

Жертвы красоты

Наращивание ресниц является самой популярной процедурой среди девушек. Так, после посещения студии красоты Валерия осталась без денег и ресниц, но с неприятным осадком и опухшими глазами:

"Наращивание я делаю ежемесячно. В этот раз решила немного сэкономить и мне посоветовали мастера по наращиванию ресниц за небольшие деньги. Я попробовала, а потом сильно пожалела. Сразу после процедуры меня смутило покраснение глаз, но мастер убедила, что это нормально. Но на утро я проснулась с опухшим лицом и не могла даже открыть глаза. Я написала мастеру, чтобы она немедленно приняла меня и сняла ресницы. Сначала она отнекивалась, мол, много записей и нет места, но потом все-таки приняла", – рассказала пострадавшая.

Ресницы девушке сняли, но деньги так никто и не вернул:

"Хоть бы извинения попросили, но в этой студии всем, мягко говоря, все равно на своих клиентов. В итоге я всю неделю капала глаза и на лечение потратила больше, чем планировала сэкономить на наращивании", – добавила Валерия.

Наращивание ресниц Daily

К подобному псевдомастеру попала и девушка Алена, которая на протяжении нескольких лет наращивает ресницы:

"Все было хорошо, никаких проблем с ресницами не было. Я записалась в новый салон, который мне неоднократно рекомендовали. Но что-то пошло не так и после наращивания у меня начались зуд и раздражение на лице. А спустя три дня ресницы начали отпадать кусками вместе с моими. Прошла неделя, и я осталась с "лысыми" глазами, так как моих ресниц практически не осталось", – рассказала девушка.

Алена обратилась с жалобами в салон, но там сказали, что это просто аллергия, которая скоро пройдет:

"Когда я полностью осталась без ресниц и снова написала мастеру, то меня просто заблокировали. Была не только ужасная боль, но и неприятный осадок. Теперь очень страшно идти за очередной "красотой", – отметила девушка.

Подчеркнутые и идеальные брови – мечта любой девушки. Но даже после таких коррекций можно надолго остаться с жесткими ожогами и горьким осадком:

"Первый раз в жизни захотела сделать ламинирование бровей. Через Instagram нашла мастера, по отзывам понравилась. После процедуры осталась довольна, но уже на следующий день сильно пожалела. Кожа вокруг бровей стало сухой, появились ожоги, боль была адская. Рассказала мастеру о проблеме, но она ответила, что такого не должно быть и поинтересовалась, чем я лечу их. После этого она перестала отвечать и мои походы к таким псевдомастерам закончились", – рассказала Наталья.

Жертвы красоты

Жертвы красоты

Как не стать жертвой красоты:

Ходите только к проверенным мастерам: не доверяйте первой попавшейся странице в соцсетях или рекламе. Настоящие профессионалы обязательно должны иметь диплом о среднем медицинском образовании, сертификаты о прохождении соответствующих курсов и санитарную книжку.

Не ведитесь на низкие цены: часто такое приводить к ужасным последствиям. Лучше заплатить дороже, чем потом тратить еще больше на лечение.

Обязательно спросите об опыте работы. Ведь это немаловажный фактор, чтобы мастер был с большим стажем и многолетней практикой.

Не полагайтесь на домашних мастеров. Лучше навести красоту у профессионалов в салоне.

Конечно, не всегда можно отличить хорошего мастера от плохого. Часто могут ошибаться даже профессионалы своего дела с многолетним стажем. Тщательно проверяйте и узнавайте о работе мастера, к которому планируете идти. И главное - не экономьте на себе. Ведь Ваше здоровье – в Ваших руках.

София Ковнир

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