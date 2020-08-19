Интоксикация и цианобактерии: экологи объяснили позеленение Днепра и его опасность

С каждым годом местные жители стали замечать, что река Днепр находится в плохом состоянии. Вода превратилась в "зеленое болото", которое пугает многих людей. Ведь непонятно, несет ли река угрозу для здоровья? И какие бактерии в ней водятся?

Ответы на эти и другие волнующие вопросы – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Река "цветет" по всей области

Фотографии и видеофакты того, во что превратилась река Днепр, не перестают публиковать местные жители на своих страницах в социальных сетях.

Здесь видно, что некоторые участки водоема покрыты зеленой жижей. На берегу также лежат ее кучи, которые явно несут опасность для окружающей среды.

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото очевидцев

Берег реки покрылся зеленой жижей. Фото очевидцев

Река Днепр активно "цветет". Фото очевидцев

Местные жители сомневаются, что в такой реке можно купаться, так как в ней могут быть различные бактерии, и в результате можно подхватить опасную инфекцию.

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото очевидцев

Берег реки покрылся зеленой жижей. Фото очевидцев

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото Сергея Киселя

Река Днепр активно "цветет". Фото Сергея Киселя

В реке развиваются цианобактерии

В комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник НИИ биологии ДНУ имени Олеся Гончара Борис Барановский рассказал, что данную аномалию назвать "цветением" нельзя:

"Это массовое развитие сине-зеленых водорослей, которые называются цианобактерии. Их существует несколько групп, как правило, одноклеточные", – сообщил эксперт.

По его словам, основной проблемой загрязнения реки Днепр являются промышленные стоки. Ведь ни в одном пруду на территории области, ни в одной степной зоне нет такого загрязнения водорослями, как в Днепре:

"Люди сбрасывают не только сточные воды, но и моющие средства, которые содержат фосфор и азот. Но если азот может взаимодействовать с окружающей средой, то фосфора в природе в 23 раза меньше, чем азота", – рассказал Барановский.

Он отметил, что в моющих средствах есть большое количество фосфора. А если в современном мире и появляются средства без его содержания, то их стоимость намного дороже.

Также в реку попадают сточные канализации. Часто бывают случаи, когда различные заведения сбрасывают мусор в водоем и это является одной из главных причин загрязнения реки.

Река Днепр активно "цветет". Фото очевидцев

Днепр превратился в каскад водохранилищ

Как оказалось, сине-зеленые водоросли появились в реке Днепр много лет назад, но они не всегда так массово развивалась, как сейчас. Кроме того, цианобактерии бывают в любое время года.

Вторая причина "цветения" реки – это ее превращение в каскад водохранилищ:

"Водохранилища задерживают воду, и поэтому происходит температурная интоксикация. То есть сверху вода теплая, а внизу холодная. А зеленые водоросли – теплолюбивы", – рассказал Борис Барановский.

В реке развиваются цианобактерии. Фото "Наше місто"

Можно ли купаться в реке Днепр

По словам специалиста Бориса Барановского, в реке Днепр купаться можно, но не во всех местах:

"Желательно купаться в положенных местах, таких как Монастырский остров, на Косе и т.д. Когда ветер дует и на берегу скапливаются сине-зеленые водоросли, то в таких местах купаться запрещено. Ведь они имеют множество вредных веществ", – подытожил эксперт.

В реке Днепр купаться можно, но не во всех местах. Фото "Наше місто"

Также днепровский биолог и эколог Виктор Мильвус рассказал OBOZREVATEL, что на сегодняшний день течение в реке Днепр сильно замедлилось. В результате постоянного загрязнения воды концентрация органических веществ летом достигает своего максимума. Этому также способствует высокая температура воздуха и воды:

"Поэтому это обуславливает массовое размножение сине-зеленых водорослей, которые являются индикаторами загрязнения воды. Чем большую площадь они занимают, тем хуже качество воды в водоемах.

Для людей опасно то, что эта вода потом попадет к нам в дома и не факт, что достаточно хорошо очищенная", – отметил Мильвус.

Сине-зеленые водоросли являются индикаторами загрязнения воды. Фото "ГолосUA"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что из-за городской суеты и постоянной работы жителям Днепра хочется хоть ненадолго вырваться на отдых за пределы город. Для этого многим достаточно найти хорошее место у реки, чтобы вместе с близкими людьми получить удовольствие на свежем воздухе.