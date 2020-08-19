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Интоксикация и цианобактерии: экологи объяснили позеленение Днепра и его опасность

София Ковнир
София Ковнир
Днепр в деталях
1,2 т.
Интоксикация и цианобактерии: экологи объяснили позеленение Днепра и его опасность

Почему "цветет" Днепр и чем это опасно для здоровья днепрян.

С каждым годом местные жители стали замечать, что река Днепр находится в плохом состоянии. Вода превратилась в "зеленое болото", которое пугает многих людей. Ведь непонятно, несет ли река угрозу для здоровья? И какие бактерии в ней водятся?

Ответы на эти и другие волнующие вопросы – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Река "цветет" по всей области

Фотографии и видеофакты того, во что превратилась река Днепр, не перестают публиковать местные жители на своих страницах в социальных сетях.

Здесь видно, что некоторые участки водоема покрыты зеленой жижей. На берегу также лежат ее кучи, которые явно несут опасность для окружающей среды.

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото очевидцев

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото очевидцев

Берег реки покрылся зеленой жижей. Фото очевидцев

Берег реки покрылся зеленой жижей. Фото очевидцев

Река Днепр активно "цветет". Фото очевидцев

Река Днепр активно "цветет". Фото очевидцев

Местные жители сомневаются, что в такой реке можно купаться, так как в ней могут быть различные бактерии, и в результате можно подхватить опасную инфекцию.

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото очевидцев

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото очевидцев

Берег реки покрылся зеленой жижей. Фото очевидцев

Берег реки покрылся зеленой жижей. Фото очевидцев

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото Сергея Киселя

Река Днепр находится в плохом состоянии. Фото Сергея Киселя

Река Днепр активно "цветет". Фото Сергея Киселя

Река Днепр активно "цветет". Фото Сергея Киселя

В реке развиваются цианобактерии

В комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник НИИ биологии ДНУ имени Олеся Гончара Борис Барановский рассказал, что данную аномалию назвать "цветением" нельзя:

"Это массовое развитие сине-зеленых водорослей, которые называются цианобактерии. Их существует несколько групп, как правило, одноклеточные", – сообщил эксперт.

По его словам, основной проблемой загрязнения реки Днепр являются промышленные стоки. Ведь ни в одном пруду на территории области, ни в одной степной зоне нет такого загрязнения водорослями, как в Днепре:

"Люди сбрасывают не только сточные воды, но и моющие средства, которые содержат фосфор и азот. Но если азот может взаимодействовать с окружающей средой, то фосфора в природе в 23 раза меньше, чем азота", – рассказал Барановский.

Он отметил, что в моющих средствах есть большое количество фосфора. А если в современном мире и появляются средства без его содержания, то их стоимость намного дороже.

Также в реку попадают сточные канализации. Часто бывают случаи, когда различные заведения сбрасывают мусор в водоем и это является одной из главных причин загрязнения реки.

Река Днепр активно "цветет". Фото очевидцев

Река Днепр активно "цветет". Фото очевидцев

Днепр превратился в каскад водохранилищ

Как оказалось, сине-зеленые водоросли появились в реке Днепр много лет назад, но они не всегда так массово развивалась, как сейчас. Кроме того, цианобактерии бывают в любое время года.

Вторая причина "цветения" реки – это ее превращение в каскад водохранилищ:

"Водохранилища задерживают воду, и поэтому происходит температурная интоксикация. То есть сверху вода теплая, а внизу холодная. А зеленые водоросли – теплолюбивы", – рассказал Борис Барановский.

В реке развиваются цианобактерии. Фото "Наше місто"

В реке развиваются цианобактерии. Фото "Наше місто"

Можно ли купаться в реке Днепр

По словам специалиста Бориса Барановского, в реке Днепр купаться можно, но не во всех местах:

"Желательно купаться в положенных местах, таких как Монастырский остров, на Косе и т.д. Когда ветер дует и на берегу скапливаются сине-зеленые водоросли, то в таких местах купаться запрещено. Ведь они имеют множество вредных веществ", – подытожил эксперт.

В реке Днепр купаться можно, но не во всех местах. Фото "Наше місто"

В реке Днепр купаться можно, но не во всех местах. Фото "Наше місто"

Также днепровский биолог и эколог Виктор Мильвус рассказал OBOZREVATEL, что на сегодняшний день течение в реке Днепр сильно замедлилось. В результате постоянного загрязнения воды концентрация органических веществ летом достигает своего максимума. Этому также способствует высокая температура воздуха и воды:

"Поэтому это обуславливает массовое размножение сине-зеленых водорослей, которые являются индикаторами загрязнения воды. Чем большую площадь они занимают, тем хуже качество воды в водоемах.

Для людей опасно то, что эта вода потом попадет к нам в дома и не факт, что достаточно хорошо очищенная", – отметил Мильвус.

Сине-зеленые водоросли являются индикаторами загрязнения воды. Фото "ГолосUA"

Сине-зеленые водоросли являются индикаторами загрязнения воды. Фото "ГолосUA"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что из-за городской суеты и постоянной работы жителям Днепра хочется хоть ненадолго вырваться на отдых за пределы город. Для этого многим достаточно найти хорошее место у реки, чтобы вместе с близкими людьми получить удовольствие на свежем воздухе.

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